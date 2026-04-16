Erzurum Pasinler'de Türk güreşine kazandırdığı genç yeteneklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıllardır güreşe ve spora büyük emek veren Milli güreşçi ve Pasinler Spor Kulübü Başkanı Yücel Aksakal, adeta bir 'güreş fabrikası' kurarak Türkiye'ye yeni şampiyonlar kazandırıyor.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Pasinler'de yetişen genç sporcular, disiplinli çalışma ve güçlü altyapı sayesinde Türkiye Güreş müsabakalarında önemli dereceler elde etmeye hazırlanıyor.

Yücel Aksakal'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar, sadece sportif başarıyı değil, aynı zamanda ahlaklı ve karakterli bireyler yetiştirmeyi de hedefliyor.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönelmesini sağlayan bu önemli girişim, bölgede büyük takdir topluyor. Aksakal'ın özverili çalışmaları sayesinde Pasinler, adeta geleceğin milli güreşçilerinin yetiştiği bir merkez haline geldi.

'Gençler bizim geleceğimiz' anlayışıyla hareket eden Yücel Aksakal, sporcularına hem teknik hem de manevi anlamda rehberlik ederek onların en iyi şekilde yetişmesini sağlıyor. Pasinler'de yeşeren bu genç yeteneklerin, önümüzdeki yıllarda Türkiye Güreş arenasına damga vurması bekleniyor. Pasinler'den yükselen bu başarı hikâyesi, Türk güreşinin geleceği adına umut verirken, Yücel Aksakal'ın katkıları ise takdirle karşılanıyor.