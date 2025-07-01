Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarım şehri Konya’nın 31 ilçesinde tarımsal desteklere 2026 yılında da devam edeceklerini belirterek, yüzde 75 hibe destekli fidan ve fide desteği başvurularını 31 Temmuz’a kadar almaya başladıklarını açıkladı.KONYA (İGFA) - Başkan Altay, “Bu destekle başta zirai dondan etkilenen çiftçilerimiz olmak üzere tüm üreticimizin maliyet yükünü hafifletiyor bölgemizin tarımsal çeşitliliğini artırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede çiftçiye yönelik sürdürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2026 yılı başvurularını almaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarım şehri Konya’da kırsal kalkınmayı sağlamak, üreticinin yaşadığı bölgede gelirini ve refah seviyesini artırmak amacıyla tarımsal desteğe büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda 31 ilçede her sene yaptıkları destek başvurularını 2026 yılında da sürdüreceklerini kaydeden Başkan Altay, “2026 yılı için yüzde 75 hibe destekli; ayva, kestane, sumak, erik, Antep Fıstığı, Cennet Hurması, badem, ceviz, mercimek, Macar Fiği, aspir, nohut başvurularını 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında almaya başladık. Bu destekle başta zirai dondan etkilenen çiftçilerimiz olmak üzere tüm üreticimizin maliyet yükünü hafifletiyor bölgemizin tarımsal çeşitliliğini artırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarım şehri Konya’da üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tüm çiftçi hemşehrilerimi Büyükşehir Belediyemizin sağladığı bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Üreticiler destekleme için müracaat dilekçelerini Konya Büyükşehir Belediyesi’ne, ilçe belediyelerine ve mahalle muhtarlarına teslim edilebilirken, online olarak da yapabiliyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine “konya.bel.tr” adresinden ulaşılabiliyor.