Mardin'de Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kayseri Yahyalı Kaymakamlığı görevinden Midyat’a atanan Kaymakam Mehmet Kaya’yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.MARDİN (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Midyat Kaymakamlığı görevine başlayan Mehmet Kaya’ya hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, “Midyat Kaymakamımız Sayın Mehmet Kaya’yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. İlçemiz adına kamu hizmetlerinde iş birliğini ve koordinasyonu önceleyen, verimli bir çalışma dönemi geçirmeyi temenni ediyoruz. Midyat’ımız için birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Hoşgörünün ve kardeşliğin şehri Midyat’ımıza hoş geldiniz diyor, nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Mehmet Kaya ise, “Midyat’ımıza hayırlı hizmetler yapmak üzere buradayız. Yerel yönetimimizle dayanışma içinde, halkımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, ilçedeki kamu hizmetleri, sosyal projeler ve kurumlar arası iş birliği konularının görüşülmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.