Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesi Toros ve Akkuyu Mahallelerine toplam 1420 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu drenaj hattı çalışmasına devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlardan dolayı yaşanabilecek sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla kent merkezindeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı, ASAT ekipleri, Konyaaltı ilçesinde de yağmur suyu drenaj hattı çalışmasına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, toplamda 1420 metre yeni yağmur suyu drenaj hattı döşendi.

Çalışmaların 570 metresinde 1,5 metreye 1,5 metre boyutlarında baks imalatı, 850 metresinde ise 1200'lük betonarme boru imalatı gerçekleştirildi. Toplam maliyeti yaklaşık 40,2 milyon TL civarında olan çalışma Emniyet Caddesi üzerinde de devam ediyor. Ekipler, Emniyet Caddesi üzerinde yağmur suyu drenaj çalışmasının bağlantısını kısa sürede tamamlayarak hizmete açacak. Çalışmalar, bölgede yaşayan vatandaşların sel ve su baskınlarından etkilenmemesi için büyük bir titizlikle yürütülüyor.