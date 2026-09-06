Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konut sahibi olmayı kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekledi. Kartepe Kent Konut Evleri Projesi ile 144 aile daha güvenli ve modern yuvalarına kavuştu. Bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yapan Büyükşehir, Kartepe Evleri'nde de vatandaşların geleceğe güvenle bakmasına katkı sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehircilik anlayışını yalnızca yeni yapılar inşa etmekle sınırlamıyor; her vatandaşın güvenli, sağlıklı ve çağdaş koşullarda yaşayabilmesini hedefleyen kapsamlı bir konut vizyonu ortaya koyuyor.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla riskli yapı stokunun yenilenmesine öncülük eden Büyükşehir, Kent Konut A.Ş. aracılığıyla özellikle dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını kolaylaştıran projeler de geliştiriyor. Bugüne kadar farklı bölgelerde hayata geçirilen konut projeleriyle vatandaşları güvenli yuvalarla buluşturan Büyükşehir, yeni yatırımlarla bu anlayışını daha da ileri taşıyor.

KONUT SAHİBİ OLMANIN ÖTESİNDE

Büyükşehir'in konut vizyonunun merkezinde, vatandaşlara yalnızca bir daire teslim etmek değil, güvenli bir yuvada, modern ve konforlu bir yaşam kurabilmelerini sağlamak bulunuyor. Bu anlayışla hayata geçirilen projelerde konutların yanı sıra yeşil alanlar, sosyal donatılar ve ortak yaşam alanları da planlanıyor. Böylece dar gelirli ailelerin konut ihtiyacına çözüm sunulurken, ailelerin yaşam kalitesini yükseltecek bütüncül yaşam alanları oluşturuluyor. Kartepe Kent Konut Evleri de bu vizyonun yeni halkalarından biri olarak öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. güvencesiyle Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde hayata geçirilen proje, 144 dar gelirli aileyi güvenli ve modern yuvalarla buluşturdu.

Deprem gerçeğini kent politikalarının merkezinde tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümü güvenli yapılaşmanın yanı sıra sosyal yaşamı güçlendiren yatırımlarla birlikte ele alıyor. Kent Konut projeleriyle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına katkı sunan Büyükşehir, bir yandan güvenli yapılaşmayı desteklerken diğer yandan Kocaeli'nin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Bu yönüyle Kartepe Kent Konut Evleri, Büyükşehir'in sosyal belediyecilik anlayışı, kentsel dönüşüm hedefi ve herkes için daha güvenli ve yaşanabilir Kocaeli vizyonunun somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

'KENT KONUT GÜVEN TESİS ETTİ'

Anahtar teslim töreninde konuşan Başkan Büyükakın, Kent Konut'un kuruluşundan bu yana güvenli ve konforlu konut üretimiyle önemli bir güven oluşturduğunu belirterek, 'Kent Konut, en başından bu yana hem güvenli hem konforlu konutların üretimi ile ilgili ciddi bir güven tesis etti. Kent Konut projeleri her yapıldığında büyük bir ilgi ile karşılandı. Kent Konut ile ilgili yaklaşımımız hep şu oldu; Kent Konut yol gösteren, kentteki yenilenmenin, doğru yönelişin, hangi tür mimari tasarım ile ilerlenileceğinin öncülüğünü yapıyor' dedi.

Kartepe Evleri'nin ilçenin şehircilik anlayışına uygun olarak yatay mimari esas alınarak tasarlandığını ifade eden Büyükakın, projenin Kartepe'nin gelişimine de katkı sağlayacağını söyledi. Büyükakın, 'Buradaki evlere dikkat ederseniz yatay mimari ile yapıldılar. Kartepe'nin genel mimari tasarımına uygun şekilde ilerlenildi. Kartepe son dönemde kentin en önemli cazibe noktalarından biri oldu. Her geçen gün değeri artan ilçelerimizin başında geliyor. Sağlık Kent Konutları'ndan sonra gerçekleştirdiğimiz bu proje ile de bu gelişim aksına biz de yön vermeyi tercih ettik. Kent Konut önümüzdeki günlerde bu rolünü üstlenmeye devam edecek. Özellikle ağırlıklı görevi kentin yenilenmesi ve kentin güvenli binalara kavuşması ile ilgili yol göstericilik olacak' ifadelerini kullandı.

TOPTANCILAR SİTESİ İÇİN YENİ YERLEŞİM

Kentin yenilenmesi kapsamında mevcut bazı ticari alanların şehir dışına taşınmasının önemine de değinen Başkan Büyükakın, İzmit merkezde bulunan Toptancılar Sitesi için yürütülen çalışmaları açıkladı. Büyükakın, 'Şehrin zamanında yapılmış cazibe noktalarının, şehrin içinde çok fazla kalması nedeniyle şehrin dışına çıkarmamız gerekiyor. İzmit'in merkezinde Toptancılar Sitesi var. Yapıldığı dönem itibarıyla doğru bir yerdeydi ve şehre değer katıyordu ama şimdi çok merkezde kaldı. Biraz daha dışarı alınması gerekiyor. Kent Konut şimdi onun çalışmalarını sürdürüyor. Hal'in olduğu kısımda, Kullar tarafında toptancılara yeni yerler hazırlanacak. Mutabakat metinleri hazırlandı. İnşaat tamamlandıktan sonra toptancıları yeni yerlerine taşıyacağız' dedi.

KENT KONUT'A KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ GÖREV

Kocaeli'nin depreme hazırlıklı hale getirilmesi konusunda Kent Konut'un önemli bir sorumluluk üstleneceğini belirten Büyükakın, kent genelindeki yapı stokunun incelenmesi için gerçekleştirilen çalışmalara da değindi. Büyükakın, 'Kentin birçok noktasında dönüşmesi gereken bölgeler var. Biz bu kentteki bütün yapıları taradık. Belediyenin doğrudan bununla ilgili bir sorumluluğu yoktu ama biz risk alarak İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte 2007'den önce yapılan tüm binaları taramayı tercih ettik' diye konuştu. Kentsel dönüşümün zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Büyükakın, vatandaşların güvenli yapılara kavuşması için uzlaşının önemine dikkat çekti. Hatay'da deprem sonrasında yaşadığı bir olayı örnek gösteren Büyükakın, dönüşüm ve güçlendirme süreçlerinin geciktirilmesinin ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM SİYASET KONUSU YAPILAMAZ'

Kentsel dönüşüm çalışmalarının siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, vatandaşların yanlış yönlendirilmemesi çağrısında bulundu. Büyükakın, 'TOKİ'nin şehrimizde yaptığı projelerin neredeyse tamamında zarar edilmektedir. Bizim kentsel dönüşüm yaptığımız Cedit Konutları'nda, Gölcük'teki merkez konutlarında da zararın azaltılması için Büyükşehir'in yaptığı bütçe takviyeleriyle destek olunmuştur. O konutların hiçbirinden kâr edilmiyor. Ama zehirli söylemler maalesef insanların avucunda. 'Oradan sizin konutlarınızı alacaklar, kendi yakınlarına peşkeş çekecekler, kentin müteahhitlerini zengin edecekler' gibi söylemlerle insanların zihnini bulandırıp kentsel dönüşümün önünde engel olanları uyarıyorum. Bu siyaset konusu yapılacak bir konu değil' dedi.

'YENİLENME İMKÂNLARININ ÖNÜNÜ KESMEYİN'

Kentteki dönüşüm çalışmalarının hız kazanması gerektiğini belirten Büyükakın, tüm kesimlere ortak çalışma çağrısında bulundu. 'Siyaset yapacaksanız başka konularda siyaset yapın. Kentin depreme hazırlanması ile ilgili konularda siyaset yapın. Bize söyleyeceğiniz ne varsa söyleyin, soracağınız ne varsa sorun. Ama insanlara gidip 'Bu konutları vermeyin, sizin elinizden alınacak' gibi söylemlerle kentin önündeki yenilenme imkânlarını ortadan kaldırmayın, yenilenme hızını yavaşlatmayın' ifadelerini kullandı.

7 İLÇEDE 14 NOKTADA 20 BİN KONUT

Kocaeli'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Büyükakın, 7 ilçede 14 farklı noktada toplam 20 bin konutluk dönüşüm altyapısının oluşturulduğunu açıkladı. Büyükakın, 'Kentin 7 ilçesinde 14 noktasında bitmiş olanlar, yapılmakta olanlar, inşaatı devam edenler ve proje kararı verilenler toplam 20 bin konutun altını bağlamış olduk. Bir yandan da ilerliyoruz, oturup şikâyet ediyor değiliz. Ama hızlanmamız lazım, çünkü depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Hız için de uzlaşmak, beraber çalışmamız lazım. Bunun için bu konuda toplumun her kesiminden özel destek bekliyorum' dedi.

ANAHTARLAR BÜYÜKAKIN'DAN

Kartepe Evleri'nin güvenli, modern ve yeni şehircilik standartlarına uygun olarak hayata geçirildiğini belirten Büyükakın, yeni evlerine kavuşan ailelere huzur içinde yaşam temennisinde bulundu. 'Bugün konutların teslimi için bir araya geldik. Depreme karşı güvenli, yeni şehircilik standartlarına uygun ve şarj istasyonları dahil olmak üzere her şey düşünüldü' diyen Büyükakın, konuşmasının ardından ev sahibi olan 5 ailenin anahtarını teslim etti. Başkan Büyükakın ayrıca ailelere yeni evlerinde içecekleri ilk kahveyi hediye etti.

'KONUT DEĞİL, GÜVENLİ YAŞAM ALANI İNŞA EDİYORUZ'

Kent Konut A.Ş. Genel Müdürü Erhan Coşar ise Kartepe Evleri'nin bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirtti. Projede nitelikli yapım tekniklerinin yanı sıra çevre dostu uygulamalara da yer verildiğini ifade eden Coşar, 'Tünel kalıp sistemi ve nitelikli yapım teknikleri sayesinde Kartepe Evleri'ni bir yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. Çevreye duyarlı yaklaşımımız kapsamında güneş enerjisi sistemi (GES) ve elektrikli araç şarj istasyonları da projede yer aldı. Çünkü biz yalnızca konut değil, insanların mutlu ve güvenli bir hayat sürebileceği yaşam alanları inşa ediyoruz' dedi.