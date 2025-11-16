Konya Büyükşehir Belediyesi, Adliye-Şehir Hastanesi- Stadyum tramvay hattı inşaatında trafiği kapatmadan, hızlı ve güvenli bir sistemle beton bariyer yapıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Adliye-Şehir Hastanesi- Stadyum Tramvay Hattı inşaatında kayar kalıp sistemi ile beton bariyer yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli ulaşım projelerini bu dönemde hayata geçirmek için titizlikle çalıştıklarını anımsattı.

Bu kapsamda belediyede olarak yapımına devam ettikleri Adliye-Şehir Hastanesi- Stadyum Tramvay Hattı birinci etap inşaatında önemli bir aşamaya geldiklerini kaydeden Başkan Altay, çalışmalar kapsamında ilk kez uygulanan bir sistemle, trafiği kapatmadan, hızlı ve güvenli beton bariyer yaptıklarını söyledi.

Kayar kalıp sistemi ile yapılan beton bariyer hakkında bilgi veren Başkan Altay, 'Tramvay güzergahı boyunca ağır vasıta trafiğinin yoğun olması sebebiyle yerinde finisher aracılığıyla çelik kayar kalıp üzerinde beton bariyer yapıyoruz. Bu sayede beton bariyer imalatını trafikten ayırarak maksimum düzeyde trafik akışı sağlamış oluyoruz' dedi.

'RAYLI SİSTEMLERİ TAMAMLADIĞIMIZDA KONYA'MIZ ÇOK ÜST DÜZEY BİR TOPLU ULAŞIM İLE TANIŞACAK'

Başkan Altay, bariyerin uzun ömürlü ve sağlam bir yapıya sahip olduğunu belirterek, 'Toplam 18 kilometre bariyer yapacağız. Şu ana kadar 8 kilometre yaptık. Geriye kalan 10 kilometreyi de havalar elverdiği sürece 2 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Özel reçeteyle üretilen sıfır slam beton döküyoruz. İçine de özel mikro fiber elyaf katıyoruz. Yapılan bariyerin ortalama 50 yıl ömrü var. Kışın içine su almayacağı için dona karşı çok daha dayanaklı bir üretim yapıyoruz. Raylı sistemleri tamamladığımızda Konya'mız çok üst düzey bir toplu ulaşım ile tanışacak' ifadelerini kullandı.