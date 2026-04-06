Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç öncülüğünde 2026 yılında önümüzdeki haftalarda dağıtımı yapılacak 350 ton tohum desteği çiftçilerle buluşuyor. Yüzde 50 hibeli destekle yaklaşık 45 bin dekar alanda üretim hedeflenirken, üreticinin girdi maliyetleri önemli ölçüde azaltılacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üretimi merkeze alan vizyonuyla tarım ve hayvancılık alanındaki desteklerini 2026 yılında da sürdürüyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Yeter ki siz üreten olun' anlayışıyla şekillenen projeler kapsamında, çiftçilerin en önemli girdilerinden biri olan tohum desteği bu yıl da öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi, 2019-2025 yılları arasında sulama tesislerinden drenaj çalışmalarına, tarımsal makine desteklerinden hayvancılık projelerine kadar geniş bir yelpazede yaklaşık 1,5 milyar TL'lik destek sağladı. Aynı dönemde, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülen ortak projeler kapsamında farklı türlerde tohum alımı ve dağıtımı gerçekleştirilerek yaklaşık 110 milyon TL'lik katkı sunuldu.

2026 yılı programı kapsamında çiftçilere, 200 ton nohut, 100 ton aspir ve 50 ton 4'lü karışım yem bitkisi olmak üzere toplam 350 ton tohum dağıtımı yapılacak. Bu destek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Planlı Ekim Projesi' kapsamında, ÇKS'ye kayıtlı üreticilere yüzde 50 hibeli olarak verilecek.

Dağıtılacak tohumlar sayesinde yaklaşık 45 bin dekar tarım arazisinde üretim yapılması planlanıyor. Bu sayede üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında desteklenmesi ve özellikle tohum maliyetlerinin minimize edilmesi hedefleniyor. Projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 19 milyon TL olarak açıklandı.

Tohumların temini için ihale süreci başlatılırken, tedarik aşamasının devam ettiği bildirildi. Önümüzdeki haftalarda dağıtımın tamamlanarak üreticilere ulaştırılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarımın stratejik önemine dikkat çekerek, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Büyükkılıç, sürdürülebilir tarım ve güçlü üretim için desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında da üreticiyi merkeze alan projeleriyle hem yerel kalkınmaya hem de ülke tarımına katkı sunmayı sürdürüyor.