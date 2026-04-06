ANKARA (İGFA) - Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirilen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı ile İş ve Yatırım Forumu, 7 Nisan 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Prof. Dr. Ömer Bolat ve Dr. Nidal el-Şa'ar eş başkanlık yapacak.

5 Ağustos 2025'te temelleri atılan stratejik iş birliği sürecinin en kapsamlı adımı olarak görülen JETCO toplantısında, iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonun yol haritası belirlenecek.

Program çerçevesinde, baş başa görüşmelerin ardından teknik heyetlerin katılımıyla oturumlar yapılacak ve ürün güvenliği, denetim, standardizasyon, akreditasyon ile metroloji alanlarını kapsayan kapsamlı bir protokol ile Mutabakat Zaptı imzalanacak.

Toplantının en kritik gündem maddelerinden biri, sınır kapılarının tam kapasiteyle çalıştırılması ve lojistik hatların kesintisiz şekilde işletilmesi olacak. Ayrıca, Suriye'nin küresel finans sistemine entegrasyonu ve bankacılık altyapısının güçlendirilmesi ile ticari faaliyetlerin finansal güvenliği sağlanacak.

Güncel veriler, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te 3,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını, 2026 yılının ilk çeyreğinde ise 1 milyar dolar sınırını aşarak güçlü bir büyüme ivmesi sergilediğini ortaya koyuyor. Toplantının ardından iş dünyası çatı kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak.

JETCO kapsamında düzenlenecek İş ve Yatırım Forumu'nda lojistik ağların yeniden tesisi, finansal akışın yönetimi ve Suriye'nin yeniden inşasında Türk müteahhitlik sektörünün üstleneceği altyapı projeleri kapsamlı panellerde ele alınacak.

2025 yılında Suriye'de Türk müteahhitlik firmaları 794 milyon dolar değerinde 26 projeyi üstlenmiş durumda.