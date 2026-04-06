Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), sosyal medyada yayılan 'Yunanistan menşeli pirinç satışı' iddialarını yalanlayarak, satışa sunulan tüm pirinçlerin yerli üreticilerden temin edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Yunanistan menşeli pirinç satışı yapıldığı' iddialarının asılsız ve yanıltıcı olduğunu belirtti.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, çeltik fiyatlarının üretici aleyhine geliştiği dönemlerde üreticiyi desteklemek amacıyla yurt içi alım faaliyetleri yürütüldüğü, arzın yetersiz olduğu dönemlerde ise sınırlı miktarda ithalat yapılabildiği vurgulandı.

TMO açıklamasında, hâlihazırda TMO satış noktalarında ithal pirinç satışının bulunmadığı ve satışa sunulan tüm pirinçlerin yerli üreticilerden temin edildiği belirtildi.

Açıklamada, paylaşımlarda kullanılan görsellerin 2020 üretim tarihli ve 2024 tavsiye tüketim tarihli olduğu, dolayısıyla iddiaların güncel olmadığı ifade edildi.

'Kamuoyuna yansıyan iddialar tamamen gerçeğe aykırıdır' denilen açıklamada, yurt içi arzın yeterli olması nedeniyle TMO'nun 2023 yılından bu yana pirinç ithalatı yapmadığı da kaydedildi.

TMO, üreticiyi desteklemeye ve piyasa istikrarını korumaya yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdüreceğini vurguladı.