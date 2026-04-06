Ticaret Bakanı Ömer Bolat, birinci Uluslararası Helal Akreditasyon Kongresi'nde yaptığı konuşmada, küresel helal sektörünün büyüklüğünün 2028'de 3,5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Bakan, 2030 yılına kadar 540 milyon Müslüman genç nüfusa sahip olunacağını ve bunun helal ürün ve hizmetlere talebi artıracağını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Birinci Uluslararası Helal Akreditasyon Kongresi, çeşitli ülkelerden kamu temsilcileri, akademisyenler, sektör paydaşları ve büyükelçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongrede, Türkiye'nin helal akreditasyon alanındaki stratejileri ve küresel iş birliği ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, helal kavramının ekonomik faaliyetlerde önemli bir ölçüt olduğunu belirtti ve kurulan Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) bugüne kadar önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Bakan Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleriyle dış ticaretin Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, 'İslam dünyasının Türkiye'nin dış ticaretindeki payı 2002'de yüzde 11 iken geçen yıl itibarıyla yüzde 26'yı geçti. 2030'a kadar bu oranın yüzde 30'u aşmasını hedefliyoruz' dedi.

Helal sektörünün giderek önem kazandığını kaydeden Bakan Bolat, '2024'te 2,3 trilyon dolar, 2025'te 2,5 trilyon dolar hacme sahip olan helal sektörünün, 2028'de 3,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2030'a kadar 540 milyon Müslüman genç nüfusa sahip olacağız. Nüfus artışı, ekonomik ve demografik dönüşüm, teknolojik gelişmeler, küresel ölçekte helal ürün ve hizmetlere talebi artıracaktır' ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat ayrıca HAK'ın çalışmalarına değinerek, 'Kurum, bugüne kadar 35 ülkeden 227 başvuru aldı, 132 kuruluşa akreditasyon verdi. Şu an 2 bin 500'den fazla helal belgeli üretim tesisi akreditasyon güvencesi altında' bilgisini paylaştı.

Kongrede, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan helal standartlarının Türkiye'nin milli helal standartları olarak kabul edildiği de vurgulandı. Ayrıca, 35 ülkeden 1600'ün üzerinde katılımcıya Türkiye'de helal akreditasyon konusunda eğitim verildiği belirtildi.