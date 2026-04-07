Konya'nın önde gelen amatör spor kulüplerinden Selçuklu Belediyespor Kulübü, 2025 yılında ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Kulüp, yıl içerisindeki 178 madalya ile Türkiye'ye gurur yaşattı.

KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyespor Kulübü, sporcu sayısı, branş çeşitliliği ve güçlü altyapısıyla dikkat çekiyor.

Yıl boyunca katıldığı organizasyonlarda toplam 70 altın, 55 gümüş ve 53 bronz olmak üzere 178 madalya kazanarak hem Konya'yı hem de Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Başarılı sporcular ve antrenörler, Selçuklu Belediye Meclisi tarafından düzenlenen **'Selçuklu'nun Yıldızları Ödül Töreni'**nde ödüllerini aldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende 12 farklı branşta mücadele eden 100 sporcu ödüllerine kavuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, törende yaptığı konuşmada, 'Selçuklu'da spor yapmak isteyen her çocuğumuzun ulaşabileceği bir tesis, kendini geliştirebileceği bir alan mutlaka mevcut. Biz sadece tesisler inşa etmiyor, hayaller inşa ediyoruz' dedi. Başkan Pekyatırmacı, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onları hayata bağlayan ve geleceğe hazırlayan en güçlü araçlardan biri olduğunu vurguladı.

SPOR OKULLARIYLA BİNLERCE GENCE EĞİTİM

Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor'un spor okulları aracılığıyla son 1 yılda 27 bin 681, son 7 yılda ise toplam 152 bin 575 çocuk ve gence spor eğitimi verdiğini açıkladı. Bu okulların, genç sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminde, disiplin ve özgüven kazanmalarında büyük rol oynadığı belirtildi.

YENİ SPORCU SEÇME VE YETİŞTİRME MERKEZİ YOLDA

Selçuklu Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile genç sporcuların yeteneklerini bilimsel yöntemlerle analiz edip en uygun branşlarda yetiştirileceği açıklandı. Başkan Pekyatırmacı, merkezle birlikte altyapının kapasitesinin iki katına çıkarılacağını ve Türkiye'nin uluslararası arenada başarıya ulaşacak olimpiyat sporcularının buradan yetişeceğini söyledi.

Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, 2025 yılında kulübün bireysel branşlarda 178 madalya kazandığını belirterek, millî sporcuların uluslararası arenadaki başarılarının kulüp adına ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Tezcan ayrıca, futbol, hokey, basketbol, masa tenisi ve voleybol gibi takım branşlarında da önemli başarılar elde edildiğini vurguladı.

Törende konuşan AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Valisi, Selçuk Üniversitesi Rektörü, federasyon başkanları ve yerel yöneticiler, Selçuklu Belediyesi'nin spora yaptığı yatırımlar ve altyapı projeleri için teşekkür etti, genç sporculara başarı dileklerinde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, 'Konya'ya en kısa zamanda bir olimpiyat madalyasını Selçuklu Belediyesporlu sporcular getirsin' derken, Konya Valisi İbrahim Akın, başarıların güçlü spor altyapısının ve sisteme dayalı çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti.

ÖDÜLLER PROTOKOL ÜYELERİNDEN TAKDİM EDİLDİ

Selçuklu'nun Yıldızları Ödül Töreni, protokol üyelerinin sporculara ödüllerini takdim etmesi ve aile fotoğrafı ile sona erdi. Törende, sporcuların azim ve başarıları, antrenörlerin emeği ve ailelerin destekleri ön plana çıktı. Selçuklu Belediyespor, 2025 yılında elde ettiği bu başarılarla yalnızca Konya'nın değil, Türkiye'nin örnek spor kulüplerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.