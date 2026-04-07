Anafartalarspor Süper Lige tutunmak isteğini İpsalaspor'u 4-2 yenerek son haftaya taşıdı

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig'de son sırada bulunan Anafartalar geçtiğimiz Pazar günü kendi sahasında oynadığı İpsalaspor'u 4-2 mağlup ederek, ligde kalma umutlarını son hafta oynayacağı Osmanlıspor maçına taşıdı.

Egemen Ersöz, Utku Koçancı, Abdulkadir Çulfa triosunun yönettiği karşılaşmaya Anafartalarspor: Mustafa, Hasan Hüseyin, Ali (Mehmet Efe) Kıvanç, Orkun, Ogün (Barlas), Halil İbrahim, Cüneyt (Altan), Ahmet Akın, Furkan (Levent) Ali Osman 11'i ile çıktı.

İpsalaspor 18.dakikada Süreyya ve 32.dakikada Mehmet'in attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Hasan Hüseyin'in 44.dakikada attığı golle ilk yarı İpsalaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 56.dakikada Hasan Hüseyin kendisinin ve takımının 2.golünü kaydederek durumu 2-2 yaptı.

Oyuna ikinci yarıda giren Barlas 90.dakikada attığı golle Anafartalarspor'u 3-2 öne geçirdi.

Yine oyuna ikinci yarıda giren Levent 90+4'te durumu 4-2 yaptı.

Anafartalarspor İpsalaspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyet ve aldığı 3 puan ile ligde kalma umutlarını ligin son maçında oynayacağı Osmanlıspor maçına taşıdı.

