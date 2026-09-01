Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Selçuklu'da görev yapan zabıta personelleri ile bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Selçuklu Belediyesi Zabıta Teşkilatı ile bir araya geldi.

Zabıta personelleri ile sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, Zabıta Haftası'nı kutlayıp özverili çalışmalarından dolayı onlara teşekkür etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'ZABITA TEŞKİLATIMIZ, KAMU DÜZENİNİ SAĞLAMA KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR ETMENDİR'

Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Zabıta Teşkilatı bizim en eski teşkilatlarımızdan bir tanesi. 200 yıllık bir teşkilat olması, 200 yıl önce kurumsallaşmış olması aslında Osmanlı döneminde de yerel yönetimlerin ne kadar önde olduğunu gösteriyor. Tabii zabıta teşkilatının bu şekilde kurumsallaşması aslında yerel yönetim anlamında yapılan görev bakımından da ne kadar önemli bir görevin icra edildiğini bize göstermiş oluyor. Çünkü bütün yaptığımız işlerde öncelikli hedef kamu düzeninin sağlanmasıdır. Kamu düzeninin olmadığı bir yerde ne yaparsanız yapın, ne üretirseniz üretin risk oluşturur. Şahsi istekler, talepler ön plana çıkar. Bizim öncelikli görevimiz, kamu düzenini sağlamak. Bir denetim, kontrol, kural hatırlatması yoksa insanlara ne yapması, nasıl yapması gerektiğini anlatan birileri yoksa o zaman kamu düzeninin sağlanması mümkün değil. Ne trafik işler, ne ticaret doğru bir şekilde yapılır, ne sosyal adalet sağlanır, ne de insanların huzurlu bir şekilde günlük yaşantıları devam eder. Bu anlamda en temel görev belediyelerde ve zabıta teşkilatımızda. Elhamdülillah hemşehrilerimizden ve Konya dışından gelen misafirlerimizden her zaman takdir ve teşekkür alıyoruz. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, merkez ilçeler ile iş birliği, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde işlerimizi yürütüyoruz. Çok şükür Konyamız genel anlamda kamu düzeni açısından da çok düzenli bir şehir. Sizler zor bir görevi icra ediyorsunuz ama kamu adına bu görevin yapılması gerekiyor. Elbette sizleri zorlayan durumlar da oluşuyor olabilir. Ama sizler sabırlı, dirayetli davranışınızla bu zorlu durumlarında üstesinden geliyorsunuz. O yüzden ayrıca teşekkür ediyorum. Zabıta Teşkilatımızın 200. Kuruluş Yıl Dönümü'nü kutluyor ve Zabıta Haftanızı tebrik ediyorum. Rabbim görevlerimizi layıkıyla yerine getirmeyi nasip etsin' dedi.