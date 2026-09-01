Bursa Giresun Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği 'Giresun Uşakları Gün Doğumundan Gün Batımına Şehitlerin Yolunda' programıyla Haymana ve Afyonkarahisar İscehisar'daki Giresun şehitliklerini ziyaret etti.

BURSA (İGFA)- Bursa Giresun Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Giresun Gönüllü Alayları'nın şehitlerini anmak amacıyla kapsamlı bir program düzenledi. 'Giresun Uşakları Gün Doğumundan Gün Batımına Şehitlerin Yolunda' adıyla gerçekleştirilen programda katılımcılar, Ankara'nın Haymana ilçesinden Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine uzanan anlamlı bir rota izledi.

Bursa'nın farklı noktalarından otobüslerle 29 Ağustos akşamı Haymana'ya hareket eden vatandaşlar, ilk olarak Şehit Yarbay Hüseyin Avni Alpaslan'ın kabrini ziyaret etti. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç tarafından karşılanan kafile, jandarma eskortu eşliğinde Mangal Dağı'na geçti.

42. GİRESUN ALAYI ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI

Sabah namazının ardından 42. Giresunlular Alayı Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Katılımcılara çay, çorba ve kahvaltı ikramının ardından programın açılış konuşmasını Bursa Giresun Federasyonu Başkanı Üzeyir Aktaş yaptı. Başkan Aktaş, 42. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Alpaslan ve 42. Alay şehitlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da andıklarını belirterek, programın gençlerin yoğun ilgisiyle büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Toprak değil, vatan diyoruz' vurgusu yapan Başkan Aktaş, Giresunlu gönüllülerin vatan uğruna büyük fedakârlık gösterdiğini belirterek tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da Bursa Giresun Federasyonu'na organizasyon dolayısıyla teşekkür ederek, şehitlerin unutulmamasının önemine dikkat çekti.

'MANGAL DAĞI'NIN KAHRAMANLARI'

Program kapsamında Askerî Tarih Uzmanı Talha Çopuroğlu, Giresun Gönüllü Alayları'nın Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki rolünü anlattı. Çopuroğlu, Giresun Gönüllü Alayları'nın ilk olarak 1921 yılında Tirebolu ve Göreleli gönüllülerin katılımıyla oluşturulduğunu, daha sonra alay seviyesine ulaştığını aktardı. Birliğin Samsun'daki görevlerinin ardından yaklaşık üç aylık yürüyüşle Sakarya Meydan Muharebesi'ne katıldığını belirten Çopuroğlu, Mangal Dağı Muharebeleri'nde önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Çopuroğlu, Yarbay Hüseyin Avni Alpaslan'ın da Güzelcekale Muharebeleri sırasında yaralandığını ve 29 Ağustos gecesi, 30 Ağustos sabahına karşı Haymana'da şehit olduğunu aktardı.

Bugünkü 42. Giresun Alayı Şehitliği'nde 5. Tümen ve Giresun Gönüllü Alayları'na mensup 62 şehidin bulunduğu, son siper canlandırma çalışmaları sırasında ulaşılan bir şehidin naaşının da silah arkadaşlarının yanına defnedildiği belirtildi. Katılımcılar, anlatımların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehitliği Türk bayraklarıyla süsledi.

HAYMANA'DAN İSCEHİSAR'A ŞEHİTLERİN İZİNDE

Haymana'daki programın ardından kafile, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Haymana Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti. Müzedeki tarihi eserleri inceleyen katılımcılar, daha sonra Şehit Yarbay Hüseyin Avni Alpaslan ve 42. Giresun Gönüllü Alayı şehitleri için saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. Program, Alpaslan'ın anıtı önünde düzenlenen protokol programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla tamamlandı.

Haymana'nın ardından Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine geçen kafile, 47. Giresun Gönüllü Alayı Şehitliği ve Giresun Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Bursa Giresun Federasyonu Başkanı Üzeyir Aktaş, Gönüllü Alayları'nın şehitlerini unutmamanın ve gelecek nesillere aktarmanın Giresun sivil toplum kuruluşlarının önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti. Aktaş, Harşit Vadisi, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'da şehit düşen Giresunluların anma programlarının tüm Giresun kurumlarının katkısıyla gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Programda ayrıca çeşitli kişi ve kurum temsilcilerine plaket takdim edilirken, yönetmenliğini İsmail Kahraman'ın yaptığı 'Harşit Zaferinden Kurtuluş Savaşına' adlı belgesel gösterildi.

Şehitler için edilen toplu duanın ardından düzenlenen yemek ikramıyla program sona erdi. İscehisar halkı da Giresunlu katılımcıları dualarla uğurladı.