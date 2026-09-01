İzmirli balıkçılar dört aylık aranın ardından 1 Eylül itibarıyla 'Vira Bismillah' diyerek yeniden denize açıldı. Sezonun ilk balıkları İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde tezgâhlarda yerini alırken, günün ilk ışıklarında balıkçı esnafıyla buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sezonun ilk mezadına katıldı.

İZMİR (İGFA) - Av yasağının sona ermesiyle denize açılan İzmirli balıkçıların getirdiği ilk ürünler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde satışa sunuldu. Yeni sezonun ilk gününde esnafı ziyaret eden Başkan Tugay'a İzmir Ticaret Odası Su Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı ve Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ve sektör temsilcileri eşlik etti.

İLK MEZAT BAŞKAN TUGAY'DAN

Halde esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Tugay, balıkçıların yeni sezondaki beklentilerini dinledi, bol kazanç ve bereket dileğinde bulundu. Ardından sezonun ilk mezadına katılan Tugay, açık artırmayla satışa çıkarılan ilk balıkları satın aldı. Sezonun ilk satılan ürünleri levrek ve barbun oldu.

Su Ürünleri Hali'ndeki ziyaretinin ardından açıklama yapan Başkan Tugay, İzmir'in su ürünleri sektöründeki önemine dikkat çekti. Tugay, 'Bugün 1 Eylül. Yeni av sezonu açıldı. Bütün balıkçılarımıza, ekmeğini denizden çıkaran bütün kardeşlerimize bereketli bir yıl diliyorum. İzmir su ürünleri ihracatında şu anda Türkiye'nin lideri konumunda. Ciddi miktarda ihracat yapılıyor. İzmir için, Türkiye için çok önemli bir durum bu' dedi.

'DENİZLER BEREKETİNİ KAYBETMESİN'

Yeni av sezonunda denizlerin korunmasının öncelikli mesajları olduğunu belirten Tugay, 'Denizleri korumamız lazım; en büyük mesajımız bu olacak. Denizlerin kirletilmemesi için herkes özen göstermeli ki, denizler de bereketini kaybetmesin. Verimli bir sezon diliyorum. Balıkçılarımız bol bol yakalasın, yurttaşlarımız da yesin' diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Su Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Şahin Çakan da sezonun ilk günündeki tabloyu değerlendirdi. Çakan, '4 buçuk aylık uzun bir aradan sonra hayırlısıyla sezona başladık. Sabah gelen balıklardan gördüğümüz kadarıyla bol ve bereketli bir sezon yaşıyoruz. Genel iklim şartları ve yağışlar nedeniyle bu sene balıklarda havyar tuttu. Bereketli bir sezon olacağını tahmin ediyoruz' dedi.

TÜRKİYE'NİN ÖRNEK SU ÜRÜNLERİ HALİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali, 29 yıldır kente ve su ürünleri sektörüne hizmet veriyor. Buca Kaynaklar'da 58 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren hal, işlem hacmi bakımından Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor.

81 çalışanın görev yaptığı hale günlük ortalama 5 bin ziyaretçi ve 2 bin araç giriş yapıyor. Tesiste 44 balık satış yeri, bir lokanta, bir çay ocağı, 748 metrekarelik soğuk hava deposu, dört buz satış yeri ve paket arıtma tesisi bulunuyor.

İşletme onay belgesine sahip sayılı hallerden biri olan İzmir Su Ürünleri Hali, Avrupa Müktesebat Heyeti tarafından da örnek hal olarak gösterildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte balıkçılığın güçlendirilmesi amacıyla yıl boyunca desteklerini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla 15 ilçede 34 su ürünleri kooperatifine bağlı 750'nin üzerinde balıkçıya yaprak buz, boya ve macun gibi doğrudan destekler sağlandı.