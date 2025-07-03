Konya'da sıfır atık gündemini sürekli taze tutan Selçuklu Belediyesi çevre kirliliğinin önemli etkenlerinden bir tanesi olan plastik poşet kullanımına dikkat çekmek adına “Yeşil Atölye”de bir farkındalık etkinliği düzenledi.KONYA (İGFA) - Sıfır atıkla ilgili çalışmalara “Yeşil Atölye” ile ayrı bir başlık açan Selçuklu Belediyesi burada örnek bir çevre çalışmasına daha imza attı.

Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ve Selçuk Üniversitesi ile iş birliğinde “Dünya Plastik Poşet Kullanmama Günü” sebebiyle kullanılmayan tişörtlerden çanta üretimi gerçekleştirildi.

Yeşil Atölye’de düzenlenen etkinliğe Diyanet Konya Genç Ofis Yaz Akademisi öğrencileri de katıldı. Etkinlikte kullanılmayan eski tişörtlerden birbirinden renkli onlarca bez çanta üretildi.

Selçuklu’da çevre refleksinin artması adına etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmanın borçları olduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz aracılığıyla çevre adına yürüttüğümüz çalışmalarla bu gündemi sıcak tutuyoruz. Çalışmalarımızın toplumda daha fazla karşılık bulması adına tüm kurumlarımızla da dirsek temasındayız. Bu çerçevede Selçuk Üniversitesi ile iş birliğinde Yeşil Atölyemizde Dünya Plastik Poşet Kullanmama Günü’nde örnek bir çevre duyarlılığı etkinliği gerçekleştirdik" diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı, vatandaşları plastik poşet kullanımını en aza düşürerek bu noktada çevre temizliği adına sorumluluk almasını istedi.