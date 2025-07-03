Konya Selçuklu Belediyesi tarafından şehrin yeşil dokusuna ve sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla Selçuklu’ya kazandırılan Yelda Parkı’nın yapımında sona yaklaşıldı.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi 5 etaptan oluşan Yelda Parkı ile Selçuklu’nun yeşil dokusuna ve yaşam alanına çok önemli bir değer daha katıyor. Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 227 bin 743 metrekare alanda yer alan şehir parkında çalışmalar tamamlandığında Selçuklu’nun modern parklarına bir yenisi daha eklenmiş olacak.

Yeşil alanların yanı sıra 6.2 km’lik uzunluğuyla Konya’nın en uzun bisiklet ve yürüyüş yolu özellikleriyle öne çıkan Yelda Parkı’nda basketbol, futbol, tenis sahaları, oyun grupları gibi birçok donatı yer alıyor.

Başkan Pekyatırmacı: “ Yeşil alan ve sosyal donatılarla inşa ettiğimiz parkımızda su tasarrufunu ön planda tuttuk”

Yelda Parkı’nda çalışmalarda son aşamaya geldiklerini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selahattin Eyyubi Mahallemize kazandırdığımız Yelda Parkımızın büyüklüğü 227 bin 743 metrekare. Bu büyük alan içerisinde kesintisiz 6200 metre uzunluğunda yaya ve yürüme yoluyla bisiklet yolunu da inşallah bu parkımızın içerisinde inşa etmiş olduk. Kesintisiz bu yol üzerinde vatandaşlarımız gelip yürüyüşlerini yapabilecekler. Yine aynı şekilde bisiklet yolunda bisikletlerini sürebilecekler. Peyzaj çalışmaları çok yoğun bir şekilde yapıldı. Daha önce bu parkımızda ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştı. Şu anda güzel yetişmiş ağaçlarımız da var. Bunun yanında bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Mümkün olduğu kadar su tasarrufuna da riayet ederek daha çok damlama sulamayla sulayabileceğimiz şekilde bitkilerimizi seçtik. Hem vatandaşlarımıza hemşehirlerimize güzel yeşil doğal bir ortamı oluşturduk. Hem de maksimum seviyede su tasarrufunu sağlayabileceğimiz bir peyzaj alanını oluşturmuş olduk. Tabi alanımızın içerisinde çok sayıda çocuklarımızın, gençlerimizin kullanabilecekleri spor sahaları, futbol tenis basketbol sahalarımız var. Masa tenisi alanlarımız var. Yine çocuklarımız için oyun parklarımız var. Piknik yapılabilecek doğal piknik alanlarımız var. Yürüyüş yaparken oturup vatandaşlarımızın dinlenebileceği, huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri banklarımızı da yerleştirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde Yelda Parkımızı açılışında yaparak tüm hemşerilerimizin, Konyalıların hizmetine sunmuş olacağız. Park Bahçeleri Müdürlüğü ekiplerimize özellikle teşekkür ediyorum çünkü bu parkın yapımı tamamen Pak Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmalarıyla ortaya çıktı. Kendi ekiplerimizle, kendi imkanlarımızla en tasarruflu şekilde en güzel ortamı da hayata geçirmiş olduk.Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı da Yelda Parkımıza bekliyorum.” şeklinde konuştu.

İçerisinde farklı yaş gruplarının faydalanacağı, tüm detayların yer aldığı Yelda Parkı’nda; 6 bin 200 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu, TSE standartlarına uygun 2 adet basketbol, 2 adet futbol, 2 adet tenis sahası, fitness alanı, 2 adet çiçek bahçesi, 6 adet çocuk oyun alanı, 2 adet yarışma parkur alanı, 9 adet masa tenisi ve 1 adet mescit yer alacak.