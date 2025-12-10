Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yazır Mahallesi'nde yapımı süren külliye inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı, külliye bünyesinde yer alan çocuk mektebi ile aile sağlığı merkezi binalarını gezerek son durumu değerlendirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, Türkiye'ye örnek gösterilen mahalle külliyesi projelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yazır Mahallesi'nde yapımı devam eden cami merkezli külliye projesinde incelemelerde bulundu.

Külliye içerisinde hizmet verecek çocuk mektebi ile aile sağlığı merkezini inşaatlarını da gezen Başkan Pekyatırmacı, çalışmalardaki son durum hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI, 'MAHALLE KÜLLİYESİ PROJEMİZİN İKİNCİSİNİ HAYATA GEÇİRECEK OLMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ'

Külliye projesinin mahallelerde özellikle çocukları önceleyen, aynı zamanda her yaştan insanın da bir arada olup birlikte vakit geçirebileceği örnek bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 'İlkini Hacıkaymak Mahallemize kazandırdığımız ve hemşehrilerimizden yoğun ilgi gören bu uygulamamızın bir yenisini Yazır Mahallemize kazandıracak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezinde caminin bulunduğu bu yapıda, çocuk mektebimiz, millet kıraathanemiz ve aile sağlığı merkezi gibi donatılar da yer alacak. Böylece burası her yaştan insanımızın aktif olarak faydalanacağı canlı bir yaşam alanına dönüşecek. Belediyemiz ve hayırseverlerimizin iş birliğiyle yapımları devam eden ve Yazır Mahallemize eğitim, sağlık ve sosyal anlamda nitelikli hizmetler sunacak olan külliye inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Yapım aşamalarında da paydaşlarımızla süreci yakından takip ediyor ve ihtiyaç duyulan noktalara hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Selçuklumuza değer katacak yeni yatırımları bir bir hayata geçirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.'