Konya Karatay Belediyesi, ilçeye yeni bir sağlık merkezi daha kazandırıyor. Yediler Mahallesi'ne hizmet verecek Şerife-Hasan Kurşunel Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve hayırsever iş insanı Hasan Kurşunel'in katıldığı törenle imzalandı.

KONYA (İGFA) - Konya'da Yediler Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan merkez, 8 birimden oluşacak ve bölge halkına nitelikli birinci basamak sağlık hizmeti sunacak.

Böylece Karatay Belediyesi, sağlık alanında kamu hizmetlerini güçlendiren yatırımlarına bir yenisini daha ekleyecek. Yediler Mahallesinde hayata geçirilecek olan yeni aile sağlığı merkezi ile vatandaşlara modern ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

KARATAY'IN SAĞLIK VİZYONU BÜYÜYOR

Karatay Belediyesi'nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçeye kazandırılan her yeni yatırımın Karataylıların yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar olduğunu vurguladı. İlçenin sağlık vizyonunun giderek geliştiğini ifade eden Başkan Hasan Kılca, 'Sağlık yatırımlarına sağlık müdürlüğümüzle ve hayırseverlerimizle birlikte destek vermeye devam ediyoruz. Konya'mızda, Karatay'ımızda sağlık altyapısı her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Bugün de Yediler Mahallemize yeni bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırmak için hayırseverimizle ve müdürlüğümüzle bir araya geldik. Arsasını temin ettiğimiz bir sağlık tesisini inşallah hayırseverimiz Hasan Kurşunel ilçemize kazandıracak. Hayırseverimize ve desteklerinden ötürü il müdürümüze şahsım ve hemşehrilerim adına kalbi şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Birinci basamak sağlık ünitelerinin sağlık hizmeti noktasında çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Kılca, 'Aile Sağlığı Merkezleri ile büyük hastanelere gitmeden sağlık tesisleri vatandaşların ayaklarına kadar gelmiş oluyor. Mahalleler yürüme mesafesinde sağlık tesislerine kavuşmuş oluyorlar. İnşallah bu sadaka-i cariye olarak da yıllar boyu devam edecek bir hayır hizmeti olacak. Şimdiden hayırlı mübarek olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

KARATAY SAĞLIK YATIRIMLARINDA ÖRNEK BİR İLÇE

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, ilçede Karatay Belediyesi ve hayırseverler öncülüğünde önemli sağlık yatırımlarının gerçekleştirildiğini söyleyerek şunları kaydetti; 'Türkiye'de Konya'mız sağlık alanında çok ileride, iyi bir konumda bulunuyor. Hastanelerimizde birçok kişiyi tedavi ettiğimiz gibi ikinci basamakta da çok iyi işler yapıyoruz. Bu dönemde Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın takdiriyle insanlarımızı hasta olmadan önce koruma yönünde aile sağlığı merkezlerimizin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Konya çok özel, farklı bir il. Bunu geldiğimizden beri gördük. Burada Karatay Belediyesi'ne, özellikle Hasan Başkanımız ve hayırseverimize teşekkür ediyorum. Belediyemiz ve hayırseverimizin öncülüğünde çok güzel işler yapılıyor. Hayırseverimize ve Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Böyle yatırımların devamını diliyoruz.'

Hayırsever Hasan Kurşunel de, yapılacak aile sağlığı merkezinin Karatay'a ve mahalle sakinlerine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, desteklerinden ötürü Karatay Belediyesi Hasan Kılca ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz'a teşekkür etti.

İlçede yapılacak sağlık yatırımının bir parçası olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Hasan Kurşunel, 'Belediye başkanımıza ve il sağlık müdürümüze bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde bitirip hizmete açacağız. Bu vesileyle bu hizmetin hayata geçmesinde katkıları ve destekleri olan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca ve Konya İl Sağlık Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Yusuf Yavuz hocamıza çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Karatay Şerife-Hasan Kurşunel Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımı için hazırlanan protokol, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve Hayırsever Hasan Kurşunel tarafından imzalandı.