Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'İlham Veren Kadınlar Buluşması'nda' kadınların toplumdaki dönüştürücü etkisine dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İlham Veren Kadınlar Buluşması'nın ikincisi Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

KADININ MUTLULUĞU ŞEHRİN MUTLULUĞU

Konuşmasında Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı'nın kadınlara sağladığı destekten söz eden Başkan Büyükakın, programın birçok başarı hikayesi ortaya çıkardığını vurguladı. Başkan Büyükakın, 'KO-MEK ve Anne Şehir projelerimiz bir anlamda rehabilitasyon alanına dönüştü. Kadınların ve ailelerin daha mutlu bir yaşam sürmesine katkı sunan, yenilikçi ve güçlü bir çalışma ortaya çıktı. Biz de kadınların hayatına daha fazla destek sağlamak amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı kurduk. Burada çok ciddi hizmetler üretiyoruz. Kadının hayatına katkı sunduğumuzda aileyi, oradan da sosyal yaşamı iyileştirmiş oluyoruz. Çünkü kadınlar mutlu olursa aile de toplum da mutlu olur' diye konuştu.

TÜM KESİMLERE DOKUNUYORSUNUZ

Kadının toplumsal rolünün altını çizen Büyükakın, şunları söyledi; 'Bir anne çocuklarını doğru yetiştirdiğinde aslında toplumu iyileştiriyorsunuz. Kadının hayatını güçlendirdiğinizde toplumun tüm kesimlerine dokunuyorsunuz' dedi. Başkan Büyükakın kadına yönelik şiddetin toplumdaki nedenlerine de değinerek, çocukluk döneminin belirleyici olduğunu hatırlattı, 'Kadın ölümlerinin sebebi çoğu zaman çocuklukta öğrenilen şiddettir. Merhametle büyüyen bir insan şiddet üretemez' dedi.

BİRLİKTE BAŞARIYOR, BİRLİKTE İYİLEŞİYORUZ

İlham Veren Kadınlar Buluşması'nın güçlü bir dayanışma ortamı oluşturduğunu söyleyen Büyükakın, 'Burada adeta bir takım olmuşsunuz. Hep birlikte başarıyor, birlikte kutluyorsunuz. Hem kendi hayatınıza hem başkalarının hayatına dokunuyorsunuz. Toplumsal iyileşme dediğimiz şey tam da budur. Gayretimiz toplumun topyekûn iyileşmesi gayreti' dedi. Anne Şehir programındaki kilo kayıplarına da değinen Büyükakın konuşmasını şu sözlerle tamamladı; 'Kocaeli'de toplam verilen kilo 23 tona yaklaştı. Bir kamyon yükü kadar şehri hafifletmişiz. Bu da şehrin yükünü hep birlikte hafiflettiğimizin bir göstergesi.'

SÖĞÜT: CESARET BULAŞICIDIR

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de cesaretin bulaşıcı bir güç olduğunu belirterek, Anne Şehir ve KO-MEK gibi projelerde ortaya çıkan başarı hikâyelerinin tüm kadınlara ilham verdiğini söyledi. Körfez KO-MEK'te kuaförlük ve protez tırnak eğitimi alan Nurcan Temel, yeni bir meslek edinerek kendi ayakları üzerinde durmanın gururunu yaşadığını söyledi. 'Bir kadın isterse hem kendisine hem ailesine sahip çıkabilir' diyen Temel, kursun kendisine sadece bir beceri değil; güç, amaç ve yeniden kurulan bir yaşam kattığını ifade etti.

40 KİLO VERDİ, HAYATINI DÖNÜŞTÜRDÜ

Anne Şehir Körfez Begonya üyesi Büşra Günaydın ise 145 kilodan 40 kilo vererek hayatının en büyük dönüşümünü yaşadığını anlattı. Günaydın, Anne Şehir Tesisleri'ndeki diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve eğitmen desteğinin sadece kilo vermesine değil, özgüven kazanmasına ve yaşamını tamamen değiştirmesine katkı sağladığını belirtti.

ANNE ŞEHİR'DE DEĞİŞEN HAYATLAR

Anne Şehir Begonya üyesi Sümeyye Ocak, açıldığı günden bu yana merkezden hizmet aldığını belirtti. Spor, el sanatları ve psikolojik destek sayesinde hem sosyal olarak güçlendiğini hem de yeni beceriler kazandığını söyleyen Ocak, Anne Şehir'in kendisi için adeta ikinci bir yuva olduğunu ifade etti. Anne Şehir Begonya üyesi Elmira Uludaş ise Kazakistan'dan Kocaeli'ye geldikten sonra Anne Şehir sayesinde sosyal hayata daha kolay adapte olduğunu, farklı şehirlerden arkadaşlıklar kurmanın ve kendisini özel hissettiren bir ortamda nefes alabilmenin mutluluk verdiğini dile getirdi.