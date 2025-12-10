Muğla'da Milas Belediyesi ilçemizin bereketli topraklarında zeytin hasadına devam ediyor. Belediyeye ait park ve yeşil alanlarda çalışmalarını sürdüren ekipler titiz çalışmalar yaparak kaliteli ürünler elde ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Zeytin sezonunun başlamasıyla kolları sıvayan Milas Belediyesi ekipleri, mülkiyeti belediyeye ait olan arazilerde bulunan zeytin ağaçlarında hasat çalışmalarına başlamıştı.

Çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, belediye bünyesinde bulunan yeşil alan ve parklarda zeytin hasadı faaliyetlerini sürdürüyor.

Hem üretimi teşvik eden hem de kendi ürünlerini üreten Milas Belediyesi yıl boyunca bakımları düzenli olarak yapılan ve özenle korunan zeytin ağaçlarından bu yıl yüksek rekolte hedefliyor.

EKİPLER KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE HASAT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Milas Zeytinyağı Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret almayı başaran ilk zeytinyağı olması nedeniyle ilçemizde üretilen ürünler arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Ülkemizin ve Ege Bölgesi'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Milas'ta, ilk çağlardan günümüze kadar zeytin en temel geçim kaynakları arasında yer alıyor. Milas'ın tanıtımı için de büyük rol üstlenen Milas zeytin ve zeytinyağının hasat çalışmaları Milas Belediyesi ekipleri tarafından koordineli bir şekilde devam ediyor.