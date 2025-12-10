Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım ağını yenileme çalışmaları kapsamında sıcak asfalt uygulamalarını sürdürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Bu kapsamda Gümüşçay Mahallesi ile Gültepe Mahallesi'ni birbirine bağlayan Namık Kemal Caddesi'nde Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından iki etap halinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda ilk olarak yüzeydeki mevcut deforme tabaka kazınarak yol zemininde gerekli noktalarda iyileştirme, sıkıştırma ve kot düzenlemesi yapıldı.

Altyapının güçlendirilmesinin ardından yol platformuna binder ve aşınma tabakası olmak üzere sıcak asfalt serimi uygulandı. İki etap şeklinde yürütülen çalışmanın ilk bölümünde 2 bin 500 metrekare alanda 600 ton asfalt kullanıldı. İkinci etapta ise 6 bin metrekarelik bölüm yenilenerek yaklaşık bin 310 ton sıcak asfalt serildi.



SICAK ASFALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI SÜRECEK



Yapılan sıcak asfalt kaplamasının yolun taşıma gücünü artıracağı, yağışlı havalarda yüzey suyu tahliyesini kolaylaştıracağı ve uzun yıllar dayanıklılık sağlayacağı vurgulandı. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarını planlı şekilde sürdürecek.