Konya'da Selçuklu Belediyesi Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Trafik Eğitim Parkı yeni eğitim öğretim yılında da eğitimlerine devam ediyor.KONYA (İGFA) - Okul dışı öğrenme ortamlarında hayata dokunan projeleri eğitime kazandıran Selçuklu Belediyesi, trafik bilincine çok önemli katkılar sağlayan Selçuklu Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimlerini sürdürüyor.



Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında gerçekleşeneğitimlerde öğrenciler hem eğleniyor hem de trafik bilinci kazanıyor.

İlkokul 4. sınıflarda “Trafik Değerleri ve Kurallar” temasıyla yapılan trafik eğitiminde temel trafik kuralları öğretilerek, trafik bilinci oluşturuluyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler hava şartlarının elverdiği ölçülerde devam edecek.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, günümüzde artan araç sayısı ve nüfus yoğunluğu trafikte olumsuzluklara neden olduğunu belirterek, "Trafikteki olumsuzlukların özünde ise saygı yatıyor. Bizler burada geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza en temelden trafik bilinci ve trafikte saygıyı öğretiyoruz. Böylelikle gelecekte trafikte yaşanacak sorunları da en aza indirmeyi hedefliyoruz. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde çocuklarda trafik bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak için binlerce öğrenciye teorik ve pratik eğitim veren Trafik Eğitim Parkı’nda yıl boyunca eğitimleri sürdürüyoruz. İlkokul 4.sınıf çocuklarımız eğitimlerini alırken aynı zamanda aileleri de çay bahçesinde keyifli vakit geçirebiliyor. Haftanın üç günü Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü öğlene kadar ilçe genelinde farklı okullarımızla yapılan eğitimlerde 1. eğitim-öğretim döneminde 11 okuldan bin 320 öğrencimiz faydalanacak" diye konuştu.