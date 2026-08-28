T.C. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Edirne protokolü, İpsala'da faaliyet gösteren Bluefarm Tarım Yaban Mersini Çiftliği'ni ziyaret ederek modern tarım uygulamaları ve katma değeri yüksek üretim faaliyetleri hakkında incelemelerde bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması amacıyla Edirne protokolü, bölgedeki önemli üretim merkezlerinden biri olan Bluefarm Tarım Yaban Mersini Çiftliği'ni ziyaret etti.

İşletmenin üretim alanlarını yerinde inceleyen protokol üyeleri; yaban mersini yetiştiriciliği, üretim süreçleri, ürünlerin pazarlama ağları ve işletmenin gelecek dönemdeki yatırım hedefleri doğrultusunda yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Ziyaret esnasında gerçekleştirilen istişarelerde, bölgede tarımsal üretimin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin bölge ekonomisine kazandırılması konuları öncelikli olarak ele alındı.

Program, heyetin Bluefarm Tarım ailesine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etmesi ve işletmenin gelecekteki çalışmalarında başarı dileklerini iletmesiyle son buldu.