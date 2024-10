Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılacak olan Türkiye’nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi’nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.KONYA (İGFA) - Eğitim alanına yaptığı yatırımlarla büyük destek sağlayan Selçuklu Belediyesi bu yatırımlara önemli bir tanesini daha ekliyor. Bu çerçevede mimari yapısıyla Türkiye’de örnek gösterilecek Güzel Sanatlar Lisesi’nin inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Parsana Mahallesi’nde 10 bin 885 metrekare inşaat alanında yapılan Türkiye’nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi, çok sayıda yetenekli gencin eğitim almasını ve ülkenin önde gelen sanatçılarının yetişmesini sağlayacak.

Bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacak olan lisede 16 adet kültür dersliği, 2 adet laboratuvar,11 adet atölye, 7 adet müzik dersliği, 34 adet bireysel çalışma odası, kütüphane, kantin, çok amaçlı salon, sergi alanı, müze, 450 kişilik konferans salonu ve fuaye alanı yer alacak.

Selçuklu Belediyesi olarak her zaman eğitime en büyük değeri ve önemi verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Eğitim ve öğretimin okul öncesinden yükseköğretime kadar olan her aşamasında sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın fiziki şartlarda en iyi eğitim almaları için de her türlü imkanı sağlamak için çalışıyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar ilçemize kazandırdığımız birçok okula yenisini ekliyoruz. Titiz bir şekilde inşaatı süren Güzel Sanatlar Lisemiz, yapımı tamamlandığında Türkiye’ye örnek olacak. Modern mimarisiyle bölgesine değer katacak lisemizde yetişen gençlerimiz inşallah ülkemizin kültür ve sanatına büyük katkılar sunacak. Eğitim hayatına kazandıracağımız Güzel Sanatlar Lisemizin Konyamıza, Selçuklumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.