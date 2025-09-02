Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile birlikte Nalçacı Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Selçuklu’nun farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile birlikte Nalçacı Caddesi’nde esnafları ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da eşlik etti. Esnaf ve vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Pekyatırmacı ve Milletvekili Baykan onlardan gelen talep ve önerileri dinledi.

Başkan Pekyatırmacı: “Hemşehrilerimizle her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteriyoruz”

Selçuklu’yu yönetirken ortak akıl geleneğine önem verdiklerinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'nun merkez konumundaki büyük caddelerinden olan Nalçacı Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlarla hasbihal ettiklerini belirterek, ilçenin her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Başkan Pekyatırmacı, istişare kültürü ile çıktıkları hizmet yolunda vatandaşlarımızın desteklerinin gayretlerini daha da arttırdıklarını belirtti.

Esnaf ve vatandaşlarla sürekli bir arada olduklarını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde hem Konya'yı, hem de Türkiye'yi daha güzel yarınlar bekeldiğini ifade ederek, bu hedefle durmadan çalışmalarımıza devam ettiklerini söyledi.