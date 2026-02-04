Konya Selçuklu Belediyesi, eğitime ve spora yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda yapımı tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulan Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha'nın resmi açılışı gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu'nun geleceğine yapılan kıymetli yatırımlardan biri olan Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahasının resmi açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Eğitim ve spor, güçlü bir geleceğin iki temel direğidir.'

Bu söz bizim belediyecilik anlayışımızın, hizmet felsefemizin merkezinde yer alıyor. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun geleceği; iyi bir eğitimle donanmış, fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamış gençlerle şekillenir. Selçuklu Belediyesi olarak attığımız her adımda, yaptığımız her yatırımda eğitimi ve sporu merkeze alıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis de ümit ediyorum ki gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracak, Selçuklumuzun yarınlarına güç katacak önemli bir kazanım olacak. Burada, gençlerimiz sadece spor yapmayacak, aynı zamanda disiplin, takım ruhu, dayanışma ve azim gibi hayatın en değerli derslerini de öğrenecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız, her fırsatta 'eğitime yapılan yatırım, insana yapılan en büyük yatırımdır' diyerek bizlere yön gösteriyor. Yine sporu, gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimi için olmazsa olmaz bir alan olarak tanımlıyor ve bu konuda tüm kurumlara büyük sorumluluk yüklüyor. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği bu vizyonun ışığında hareket ediyoruz. Eğitimde, kültürde, sanatta, sporda ve gençlik alanlarında yaptığımız her yatırım, onun ortaya koyduğu bu güçlü vizyonun bir yansıması' dedi.

'SELÇUKLU'DA SPORU BİR ADIM DAHA ÖTEYE TAŞIYACAK VİZYON PROJELERİMİZİ DE KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Pekyatırmacı, bugüne kadar onlarca okula spor alanları, laboratuvarlar, kütüphaneler ve atölyeler kazandırdıklarını belirterek, Selçuklu'da sporu bir adım öteye taşıyacak vizyon projelerden de söz etti.

''18 farklı branşta aynı anda 680 sporcumuz, gün içerisinde ise toplamda 3 bin 360 sporcumuz antrenman yapabilme imkânına sahip olacak. Burada amacımız; yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi erken yaşta keşfetmek, onları alanında uzman eğitmenler eşliğinde doğru branşlara yönlendirmek ve sistemli bir şekilde geliştirmek olacak. Ayrıca bu tesisimiz, Türkiye'nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) sporcu yetiştirme merkezi olma özelliğini taşıyacak. Çatısında yer alan GES panelleri sayesinde enerji ihtiyacının neredeyse tamamını kendi kendine karşılayacak. Önümüzdeki süreçte, tesisimizin yanındaki alanla birlikte toplam büyüklüğü 100 bin metrekareye ulaşan bir spor köyünü oluşturmayı hedeflediğimizi de buradan belirtmek istiyorum. Selçuklu Belediyesi olarak sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne yürekten inanıyoruz. Nitekim son 7 yılda 15 branşta 168 bin 988 öğrencimiz spor okullarımızdan faydalanarak sporu hayatlarının doğal bir parçası haline getirdi. Bu tablo, Selçuklu'da sporun yalnızca bir faaliyet değil, güçlü bir yaşam kültürü olduğunu açıkça gösteriyor. Ayrıca Selçuklu Belediyespor Kulübümüz aracılığıyla ulusal ve uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atıyor, binlerce gencimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün baktığımızda, binlerce öğrencimizin Selçuklu Belediyemizin tesislerinde bilgiyle geliştiğini, sporla güçlendiğini, sanatla ise hayata değer kattığını gururla görüyoruz ' diye konuştu.