Ankara Keçiören Belediyesi ve Genç Düşünce Enstitüsü iş birliğiyle, 'Denge ve Denetleme Oyunu - Eğitici Eğitimi' düzenlendi. Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde gerçekleşen eğitim Genç Düşünce Enstitüsü Başkanı Muratcan Işıldak ile Ufuk Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hasan Ali Güçlü tarafından verildi.

ANKARA (İGFA) - Programda; eğitimciler aracılığıyla aktif vatandaşlık, katılımcı demokrasi ve yerel yönetimlerde şeffaflık bilincinin yaygınlaşması amaçlandı. Demokratik kültürün güçlendirilmesine katkı sunan eğitim, önemli bir kapasite geliştirme çalışması olarak öne çıktı.

DEMOKRATİK BİLİNÇ VE DENGE-DENETİM MEKANİZMALARI

Aktif vatandaşlık, katılımcı demokrasi ve yerel yönetimlerde şeffaflık konularının ele alındığı eğitimde katılımcılara, demokratik sistemlerin sürdürülebilirliğinde güçler ayrılığı ilkesinin önemi ve hesap verebilirlik kültürünün rolü anlatıldı.

Program kapsamında yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge ve denetim mekanizmaları interaktif yöntemlerle işlendi. Katılımcılar, parlamenter sistem simülasyonu içerisinde milletvekili, komisyon üyesi ve sivil toplum temsilcisi rollerini üstlenerek; gensoru mekanizması, meclis soru ve araştırma süreçleri, bütçe denetimi ile şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri oyunlarla deneyimledi.

UZMAN EĞİTMENLER VE YAYGINLAŞTIRMA HEDEFİ

Alanında uzman isimlerin gerçekleştirdiği eğitimde, teorik bilgiler uygulamalı çalışmalarla desteklenirken, katılımcıların demokratik refleks geliştirmesi amaçlandı.

Düzenlenen programla 18 yaş ve üzeri Keçiörenli vatandaşlara, gençlik çalışmaları yürüten birimlere ve ilgili sivil toplum paydaşlarına bilgi ve becerilerin yerelde yaygınlaştırılması hedeflendi. Eğitim sonunda katılımcılara Eğitici Yetkinlik Belgesi verildi.