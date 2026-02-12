Konya Karatay Gençlik Meclisi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen program kapsamında, alanında donanımlı ve mesleki tecrübeye sahip uzmanlar; Mevlana Kız İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Gençlik Meclisi, Karatay'daki liselerde öğrenim gören 11. sınıf öğrencilerine yönelik 'Kariyer Günleri' programı düzenledi.

Program kapsamında farklı meslek alanlarına yönelik bilgilendirme buluşmaları gerçekleştirildi. İşlenecek konular; okul idaresi, rehberlik servisi ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda Karatay Gençlik Meclisi koordinatörleri tarafından belirlendi.

Lise öğrencilerinin kariyer planlamalarına katkı sağlamayı hedefleyen programda; meslek seçimi, üniversite süreci ve gelecek hedeflerinin belirlenmesine ilişkin paylaşımlar yapıldı. Öğrenciler bu kapsamda alanında uzman kişilerle birebir iletişim kurma fırsatı buldu.

ÖĞRENCİLERDEN KARATAY BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Kariyer Günleri kapsamında farklı meslek gruplarından profesyonellerle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sunan program dolayısıyla Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

KILCA: GENÇLERİMİZİN MESLEKİ VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kariyer Günleri programı sayesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilerin alanında uzman kişilerle buluştuğunu ve meslekleri doğrudan deneyimli konuklardan öğrenme fırsatı bulduğunu belirtti.

Öğrencilerin ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda içerik oluşturulmasına önem verdiklerini vurgulayan Başkan Kılca şunları söyledi: 'Karatay Belediyesi olarak donanımlı genç bir neslin yetişmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz.

Üniversite tercih sürecine bilinçli hazırlık yapılmasını destekleyen bu programların gerçekleşmesinde emeği geçen uzmanlara ve katılım sağlayan öğrencilerimize ve Gençlik Meclisimize teşekkür ediyorum. Gençlere yönelik eğitici, sosyal ve kültürel çalışmalarımız sürecektir.'







