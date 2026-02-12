Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi içerisinde hizmete sunduğu Çocuk Kampüsü, çocukların gelişimine katkı sağlayan ücretsiz atölyeleriyle yoğun ilgi görüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de kampüste yer alan akıl ve zeka oyunları, tasarım ve teknoloji, doğa, mutfak, dans, drama ve müzik gibi farklı alanlardaki atölyeler sayesinde çocuklar hem eğleniyor, hem de öğrenme sürecini keyifli hale getiriyor.

BÜYÜKŞEHİR ÇOCUK KAMPÜSÜ'NDE TÜM ATÖLYELER ÜCRETSİZ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi içerisinde yer alan Çocuk Kampüsü'nde görev yapan Akıl ve Zeka Oyunları Öğretmeni Ayşe Yılmaz Aydaş, atölye çalışmalarıyla çocukların düşünme becerilerinin geliştiğini vurgulayarak, 'Atölyemizde 8-14 yaş arası çocuklara analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda bilişsel, duysal ve psikomotor becerilerini destekleyecek etkinlikler sunuyoruz' dedi.

Tasarım ve Teknoloji Atölyesi Öğretmeni Aslı Nur Menteş ise çocukların yaratıcılıklarını teknik becerilerle birleştirdiklerini belirterek, 'Atölyemiz 8-14 yaş arası çocuklara, yaratıcılıklarını teknik becerilerle birleştirme fırsatı sunmaktadır. Çocuklar burada kendi tasarımlarını yaparak, problem çözme ve planlama yeteneklerini geliştirmektedir. Aynı zamanda görsel düşünce ve ince motor becerileri kazanmalarını sağlıyoruz. Atölye çalışmalarımız, öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak planlanmakta; çocuklara güvenli, eğlenceli ve öğretici bir ortam sunulmaktadır. Çocuk Kampüsü'nde yer alan bütün atölyeler ücretsizdir' ifadelerini kullandı.