Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106'ncı yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenecek.

ANKARA (İGFA) - TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek yarışmaya başvurular başladı.

Resmi ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi, millî iradenin tarih sahnesine çıktığı en anlamlı günlerden biri olan 23 Nisan'la ilgili duygularını, edebi eserlerle kaleme alacak.

Tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerin katılabileceği yarışma kapsamında; resmi ilkokullarda resim; resmi ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenecek yarışmada ilk üçe giren eserlerin sahibi öğrenciler ve mansiyon alanlar ödüllendirilecek.

Yarışma sonucunda dereceye giren eserler, 2-3 Nisan 2026'da Millî Eğitim Bakanlığı web sitesinden ilan edilecek.

Ödül töreni, 23 Nisan haftasında TBMM'de düzenlenecek.

Yarışma şartnamesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.