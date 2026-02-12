2025-2026 bahar döneminden itibaren, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) ile girilen uzmanlık dallarıyla aynı adı taşıyan yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınmayacak.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle, Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimi için yeni bir düzenleme getirildi.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Naci Gündoğan imzasıyla tüm üniversitelere acele antetiyle gönderilen yazıda, 2025-2026 bahar döneminden itibaren, DUS ile girilen uzmanlık dallarıyla aynı adı taşıyan yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul edilmeyeceği duyuruldu.

YÖK, kararın uzmanlık eğitiminin tek elden, standardize ve daha kaliteli bir müfredatla yürütülmesini sağlamak amacıyla alındığı belirtilirken, düzenleme ile hem eğitim kalitesinin artırılması, hem de mezunların istihdamının güçlendirilmesi hedeflendi.