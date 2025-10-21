Konya'da Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fahruddin Razi Caddesi üzerinde yer alan bağlantı yolunda altyapı ve sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Selçuklu'nun altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yazır Mahallesi'nde bulunan Fahruddin Razi Caddesi ile Büyükşehir Caddesi'ni birbirine bağlayan ara yol üzerinde Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Yazır Maliye TOKİ Konutları'nda bulunan vatandaşların ve toplu taşıma araçlarının sıklıkla kullandığı kısımda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması ile ulaşımda önemli bir kolaylık sağlandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yazır Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan bölgelerde ulaşımı rahatlatmak için çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Başkan Pekyatırmacı, 'Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Caddemizde yaptığımız yol genişletme çalışması ile bu alanda ulaşıma büyük bir konfor sağladık. Büyükşehir Caddemiz Beyhekim Mahallesi'ne ve Ardıçlı TOKİ Bölgesi'ne giden özellikle sabah ve akşam trafiğinin yoğun olduğu, vatandaşlarımızın sık olarak kullandığı bir güzergah. Buradaki çalışmamızı tamamladık ve böylelikle hemşehrilerimiz çok daha güvenli bir şekilde trafikte seyahatlerini gerçekleştiriyorlar. Fahruddin Razi Caddesi ile Büyükşehir Caddesi'nin kesiştiği yerde de serimini yaptığımız sıcak asfalt çalışması ile özellikle toplu taşımadan yararlanan vatandaşlarımıza kolaylık sağladık. Selçuklu Belediyesi olarak bu yıl koyduğumuz 100 bin tonluk asfalt hedefimizi yakalamak üzereyiz. Şehir merkezindeki ana arterlerimizde, sokaklarımızda ve dış mahallelerimizde sürdürdüğümüz çalışmalarla bu hedefimize de ulaşmış olacağız.' dedi.