İstanbul'da Maltepe Belediyesi, özel gereksinimli çocuklara yönelik örnek bir çalışmayı hayata geçirdi. Üreten Engelliler Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, alanında uzman antrenörler eşliğinde düzenli olarak spor eğitimi alıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde her Salı günü 14.00-15.00 saatleri arasında Yalçın Kızılay Spor Tesisi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklerde, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi hedefleniyor. Temel hareket becerileri, denge, koordinasyon ve esneklik çalışmalarıyla başlayan eğitimlerde, grup oyunları aracılığıyla çocukların iletişim becerileri ve sosyal yaşama katılımı da destekleniyor.

Spor programları, çocukların yaş grubu ve fiziksel kapasitelerine göre özel olarak planlanıyor. Eğitimler sayesinde çocuklar hem psikomotor becerilerini geliştiriyor hem de kazandıkları vücut kontrolünü günlük yaşamlarında kullanabiliyor.

Sporla birlikte özgüveni artan çocuklar, kendilerini sözlü ve bedensel olarak daha rahat ifade edebiliyor.

Maltepe Belediyesi, 'Maltepe'de Yaşam Var' anlayışıyla özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Belediye, sporu bir hak olarak görerek çocukların güçlü bireyler olarak topluma katılmalarına katkı sunuyor.