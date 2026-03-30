Konya Selçuklu Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan 'İkinci Hayat: İleri Dönüşüm' sergisi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde açılarak geri dönüşümün estetik boyutunu gözler önüne serdi.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan 'İkinci Hayat: İleri Dönüşüm' Sergisi açıldı.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası'nda açılan sergi, geri dönüşüm ve sıfır atığın estetik dönüşümünü ortaya koyarak çevre bilincine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi, El Sanatları, İç Mimarlık ve Moda Tasarımı bölümlerinden öğrenci ve akademisyenlerin eserlerinin yer aldığı sergide; kullanım ömrünü tamamlamış kilimler, kot kumaşlar ve eski aksesuarlar yeniden tasarlanarak çantalara dönüştürülürken, atık derilerden üretilen yelek ve giysiler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, çeşitli atık malzemelerin yeniden yorumlanmasıyla oluşturulan vazolar, sandalyeler, banklar ve dekoratif objeler de yer alıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zeki Bayramoğlu ile birlikte sergiyi ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, atıklardan yeniden tasarlanan ürünleri yerinde inceleyerek yetkililerden ürünler hakkında bilgi aldı ve sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Sıfır atığı bir anlayış ve kültür olarak şehre yerleştirmek istediklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, 'Çünkü bu kültürü yerleştirdiğimiz zaman çöp toplama maliyetlerimizi minimuma indirmiş olacağız. Bu noktada Emine Erdoğan Hanımefendi'ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bu bilincin oluşmasında çok büyük emekleri ve katkıları var. Bu kapsamda Çevre Şehircilik Bakanımıza ve tüm ekibine de teşekkür ediyorum. Yine belediyemiz bünyesinde bu çalışmaları yürüten Sıfır Atık Müdürlüğümüz ve ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte sıfır atıkla ilgili çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Bugün de burada Selçuk Üniversitemizle, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizle birlikte bu sergiyi oluşturduk. Hocalarımız, öğrencilerimiz ileri dönüşüm tekniğiyle bugün çöp olarak farklı yerlerde bulunacak olan ürünleri alıp çok nitelikli bir şekilde değerlendirerek çok farklı sanatsal çalışmalarla da birlikte çok değerli ürünlere dönüştürdü. Selçuk Üniversitemize bu çalışmalarda hem emeklerinden, gayretlerinden ötürü hem de bizimle birlikte yaptıkları işbirliğinden ötürü teşekkür ediyorum' diye konuştu.