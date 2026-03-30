BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURFAŞ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Sıfır Atık Belgesi ile ödüllendirildi.

Daha yaşanabilir bir kent ve sağlıklı bir gelecek için birçok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde anlamlı bir başarı elde etti.

Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen belgeyle, tesiste kurulan Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin başarıyla uygulandığı tescillendi.

Merinospark Sosyal Tesisinde atıkların kaynağında ayrıştırılması, gıda israfının azaltılması, atık yağ ve geri dönüşüm süreçlerinin etkin yönetimi, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalar sistematik bir şekilde hayata geçirildi.



Sürdürülebilir mutfak anlayışı doğrultusunda; çevreye duyarlı, kaynakları verimli kullanan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen çalışmalarına devam eden BURFAŞ, Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle tüm paydaşlarını ve vatandaşları bu bilinçli dönüşümün bir parçası olmaya davet etti.