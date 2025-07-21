Gençleri her projesinde önceleyen Selçuklu Belediyesi, Bosna Hersek Mahallesi’nde yer alan ve üniversite öğrencilerinin vazgeçilmezi olan Selçuklu Gençlik Merkezi’ni yeni yerinde hizmete sundu. Merkez yine öğrencilerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin gençliği öncelediği önemli projelerden bir tanesi olan Selçuklu Gençlik Merkezi artık yeni yerinde gençlere hizmet veriyor.

Üniversite öğrencilerine sağladığı önemli katkılarla onlara farklı vizyonlar kazandıran merkez mülkiyeti Selçuklu Belediyesi’ne ait olan tesiste yine öğrencilerin en gözde uğrak mekanı olacak. Bünyesinde yer alan ders çalışma alanları, sosyal alanlar ve kitap okuma alanları, eğlence alanları gibi birçok donatıyla öğrencilere konforlu bir mekan sunan Selçuklu Gençlik Merkezi üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Günlük ortalama 600 öğrencinin faydalandığı Selçuklu Gençlik Merkezi’nin yeni adresinde de gençler için her şey düşünüldü. Merkezde kütüphane, kablosuz internet bağlantısı, kantin, 80 kişilik etüd salonu, 100 kişilik konferans salonu, 1adet toplantı salonu ve 1 adet oyun alanı yer alıyor.

Selçuklu Gençlik Merkezi’nin öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri önemli bir mekan olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Gençlik Merkezi yeni yerinde de öğrencilerin en çok tercih ettiği mekanlardan bir tanesi olacak. Bosna Hersek Mahallesinde yoğun öğrenci nüfusu ile üniversite öğrencilerini esas alan gençlik merkezinin yeni yerine taşınması ile birlikte hizmet kapasitesini artırmış olduk. Selçuklu Gençlik Meclisinin düzenlediği aktiviteler başta olmak üzere üniversite öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürülen sosyal, kültürel ve eğitim programları ile öğrencilerin kariyer planlarına katkı sağlıyoruz. Bu sebeple merkezimiz sadece ders çalışılan bir mekan değil onların kendilerini evlerindeymiş gibi hissettiren bir yuva. Öğrencilerimizin de buraya olan ilgileri bizleri çok memnun ediyor. Mülkiyeti belediyemize ait yeni gençlik merkezimizin üniversite öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.