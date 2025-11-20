Konya Selçuklu Belediyesi, Selçuklu'ya daha kaliteli hizmet vermek adına araç filosunu güçlendirdi. Birçok hizmet kolunda kullanılacak olan 71 aracın tanıtımı yapıldı.

KONYA (İGFA) - Artan nüfusla birlikte hizmet kalitesini Selçuklu'nun her noktasına ulaştıran Selçuklu Belediyesi bu kapsamda 71 hizmet aracını daha araç tanıtım programıyla filosuna dahil etti.

Filoya yeni eklenen araçlarla Selçuklu'nun her noktasına daha hızlı hizmet gideceğinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı alınan araçların belediyenin tamamen öz kaynaklarıyla borçsuz bir şekilde alındığını ifade etti.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Kapalı Spor Salonu ve Konyaspor stadının bulunduğu otopark alanında gerçekleşen araç tanıtım törenine, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

'SELÇUKLU BELEDİYESİ OLARAK 1 LİRA BORCUMUZ YOK'

Araçların toplam maliyetinin 204 milyon 299 bin lira olduğunu açıklayan Pekyatırmacı, 'Bu araçları kiralama yoluyla temin etseydik üç yıl içinde aynı maliyeti kira bedeli olarak ödeyecektik. Ancak tamamen öz kaynaklarımızla borçsuz şekilde aldık. Selçuklu Belediyesi olarak ne SGK'ya ne maliyeye ne de firmalara 1 lira borcumuz yok' ifadelerini kullandı.

'BU GÜZEL ÇALIŞMALARI EKİBİMİZİN FEDAKARCA ORTAYA KOYDUĞU HİZMETLE ELDE EDİYORUZ'

Pekyatırmacı, Konya'ya gelen misafirlerin şehrin temiz ve düzenli olduğuna dair övgü dolu sözlerini hatırlatarak, 'Bu başarı sadece araçlarla değil, fedakarca çalışan personelimizin gayretiyle elde ediliyor' dedi.

SELÇUKLU KAYMAKAMI TORTOP: 'GÜÇLENDİRİLEN FİLO İLE HİZMET KALİTEMİZ GÜZEL BİR ŞEKİLDE ARTACAK'

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, güçlendirilen araç filosunun temizlik, altyapı ve acil müdahalelerde hizmet kalitesini artıracağını belirterek, 'Alet işler el öğünür. Bu araçlar hizmetin kalitesini yükseltecek' dedi.

AK PARTİ SELÇUKLU İLÇE BAŞKANI BAĞCI: 'SELÇUKLU BELEDİYESİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR BELEDİYE'

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ise yeni araçların sosyal belediyecilik hizmetlerini güçlendireceğini ifade ederek, 'Selçuklu Belediyesi vizyonu ve mali disipliniyle Türkiye'ye örnek bir belediye olmuştur' diye konuştu.

Program konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.