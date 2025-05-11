Konya'da Selçuklu Aile Gelişim Merkezi’nden (SAGEM) hizmet alan çocuklar ve anneleri Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde anneler gününe özel olarak düzenlenen “Anneme Sürprizim Var” isimli anne çocuk etkinliğinde bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından bir tanesi olan Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi, Anneler Günü’nde Selçuklu Aile Gelişim Merkezi’nden (SAGEM) hizmet alan anne ve çocuklarını ağırladı.

SAGEM tarafından organize edilen ve ellerin birleştiği kalplerin buluştuğu bu özel etkinlikte anneler ile çocuklar sanatın kalbinde, sımsıcak bir ortamda Anneler Gününü kutladı.

Konya Valisi İbrahim Akın’ın eşi Saliha Akın, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop’un eşi Reyhan Tortop ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın eşi Hale Pekyatırmacı da bu anlamlı etkinliğe katılarak anne ve çocukların mutluluğuna ortak oldu. Anne ve çocuklar bu özel günde Seramik ve Çini, Ahşap ve Metal, Robotik Kodlama ve İnovasyon, Resim ve Kağıt Katlama atölyelerinde birlikte etkinlik yaparak keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte duygularını ifade eden anneler Selçuklu Aile Gelişim Merkezi’ne (SAGEM) düzenlenen etkinlik dolayısıyla teşekkür ederek bu tarz programların çocukların gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade ettiler.

Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde gerçekleştirilen “Anneme Sürprizim Var”” etkinliğine 35 anne ve 35 çocuk olmak üzere 70 kişi katıldı.

Etkinlik günün anısına çekilen fotoğraf ile ölümsüzleşti.