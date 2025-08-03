Aile yapısının güçlenmesine katkı sağlayan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi’nde (SAGEM) ailelere yönelik “Olumlu Ebeveynlik Becerileri” semineri düzenlendi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin toplumun temel taşı olan aile kurumunun yapısını güçlendirmeyi hedefleyerek hizmete kazandırdığı ve Türkiye’de ilk özelliği taşıyan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM), sürdürdüğü faaliyetlerle mutlu aile ve huzurlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Merkez, ücretsiz olarak verilen terapi ve danışmanlık hizmetleri ve aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik eğitim programlarıyla örnek çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda çok sayıda vatandaşın faydalandığı SAGEM’de 2025 Aile Yılı ile hız kazanan ailelerin gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Çocuklar ve ailelerin daha sağlıklı, güvene dayalı ve destekleyici ilişkiler kurmalarını sağlamak amacıyla ailelere yönelik “Olumlu Ebevenlik Becerileri” konulu seminer düzenlendi.

SAGEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere çok sayıda ebeveyn katılım gösterdi. Alanında uzman konuşmacı tarafından gerçekleştirilen programda olumlu ebeveynlik nedir?, Olumlu iletişim teknikleri, empati kurma ve etkin dinleme becerileri, duyguları tanıma ve sağlıklı ifade etme, sınır koyma ve rehberlik etme yolları, güvenli bağlanma ve çocuğa güven aşılamak, davranışları olumlu pekiştirme yöntemleri, günlük hayatta karşılaşılan ebeveynlik zorluklarıyla baş etme stratejileri konuları anlatıldı. Seminere katılan ailelere aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik önerilerde bulunularak, çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin daha sağlıklı bir şekilde desteklenmesi için rehberlik yapıldı.

Selçuklu Belediyesi olarak hayata geçirdikleri SAGEM’in sosyal hayata değer katan önemli bir proje olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, “Toplumda huzuru sağlamanın temeli, mutlu ve güçlü bir aile yapısından geçiyor. Bu doğrultuda hedefimiz; ‘Güçlü Aile, Güçlü Toplum’ vizyonuyla uyumlu projeler hayata geçirmek ve aile yapısını koruyup güçlendirmek. Bu noktada SAGEM, yalnızca bugünün değil, geleceğimizin de aydınlık olması için önemli bir adım niteliği taşıyor. Merkezimizde alanında uzman danışmanlarımız aracılığıyla aile yapısını tehdit eden unsurların ve aile içi iletişim problemlerinin önüne geçmek için çeşitli programlar yürütüyoruz" dedi.

Seminere yoğun ilgi gösteren aileler de, seminerden duydukları memnuniyeti ifade etti.