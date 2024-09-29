Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kapaklıspor'a konuk oldu ve zorlu mücadeleden 84-89'luk skorla galip ayrıldı.KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde (TBL) 3. haftası zorlu müsabakaların ardından tamamlandı.

TBL’de geçtiğimiz hafta iç sahada taraftarı önünde Çağdaş Bodrumspor’u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Konya Büyükşehir Belediyespor, bu kez deplasmanda Tekirdağ temsilcisi Kapaklıspor’u yenerek ikide iki yaptı.

İlk periyodu 27-21 Kapaklıspor'un üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede, ikinci periyotta takımlar karşılıklı basketlerle skora ortak olmaya çalıştı ve devreye ev sahibi ekibin 45-44 üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta 66-61 geride olan Konya ekibi, son çeyrekte üstün bir geri dönüş sergileyerek skoru lehine çevirmeyi başardı ve mücadeleyi 84-89 kazandı.

Büyükşehir Belediyespor’un galibiyetinde 30 sayı kaydeden Nuwriyl Elijah William önemli bir rol oynarken, Khalid Thomas 18 sayı, Ahmet Can Duran ise 13 sayı ile takıma katkı sağladı. Bu sonuçla birlikte sarı-siyahlılar, 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 5 puanla puan cetvelinde 3. sıraya yerleşti.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Karşılaşma, 6 Ekim Pazar günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.