Meram Belediyespor, Sivas’ta düzenlenen Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası’nda Genç Kızlar takımında Asya Kaya, Asel Teke ve Ayşe Hümeyra Koç ile Türkiye şampiyonu oldu. Mehmet Ali Konukçu, Genç Erkekler bireyselde Türkiye ikincisi olurken, Doğanhisar’daki Zafer Bayramı Müsabakaları’nda Meramlı taekwondocular 1 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.KONYA (İGFA) - Sivas’ta düzenlenen Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası’nda Meram Belediyespor, Genç Kızlar takım kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Bireysel Genç Erkekler’de Mehmet Ali Konukçu ikinci oldu. Aynı zamanda, 9-10 Ağustos 2025’te Doğanhisar’da gerçekleştirilen Zafer Bayramı Taekwondo Müsabakaları’nda Meramlı sporcular, Beril Zeynep Turhan’ın +59 kg’da birinciliği öncülüğünde toplam 8 madalya ile döndü.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sporcularımız neredeyse her güne bir madalya sığdırıyor. Bu başarılar, spora verdiğimiz desteğin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor” diyerek sporcuları ve ekiplerini tebrik etti.