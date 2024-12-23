Meram Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un başkanlığında yılın son toplantısını gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Başkan Mustafa Kavuş’un başkanlığında 2024 yılı çalışmalarını değerlendirmek ve 2025 yılı planlamalarını yapmak üzere yılın son toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda öncelikle, 2024 yılı boyunca yapılançalışmalar, hayata geçirilen hizmetler, gerçekleştirilen altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları masaya yatırıldı. Değerlendirmeler sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Kavuş, 2024 yılında hedeflenen birçok projenin başarıyla tamamlandığına dikkat çekerek, “Meram’ı geleceğe hazırlayacak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak hizmet ve projelerle dolu bir yılı geride bıraktık. Suriçi Çarşısı’nın tamamlanan etaplarından Konevi Sosyal Tesisi’ne, Müze Meram’dan imar ve altyapı hizmetlerine kadar her alanda önemli adımlar attık. Belediyeciliğin azim, gayret, tevazu, tecrübe, vizyon ve proje işi olduğunu bir kez daha gösterdik. Bu başarıda ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmaları büyük rol oynadı. Bu minvalde tüm birim amirlerimiz ve personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.

TOPLANTIDA MERAM’IN 2025 YILI HEDEFLERİ DE MASAYA YATIRILDI

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise 2025 yılı hedeflerinin belirlenmesi oldu. Meram halkına daha iyi hizmet sunmak ve sunulan hizmetlerin aksama yaşanmadan sürdürülmesinin gerekliliğine işaret eden Başkan Mustafa Kavuş, geleceğin Meram’ını inşa etme adına her yeni yıla yeni projelerle girdiklerini ifade ederek, “2025 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sosyal, kültürel ve fiziki projelerle Meram’ı daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışacağız. Hizmetleri hayata geçirmek kadar, en mükemmel haliyle ve kesintisiz devam ettirmekte mühimdir. Bir aksaklık yaşanmaması adına en ince ayrıntısına kadar planlamalarımızı yapıyor, programımızı ortaya koyuyoruz” diye konuştu.