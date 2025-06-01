Konya'da Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların güvenli ve uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi için market, pazar ve hizmet sektöründe aralıksız denetim yapıyor. Fahiş fiyat, hijyen ve gramaj kontrolleri titizlikle yürütülüyor.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, konforlu ve adil bir alışveriş deneyimi yaşaması için denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

İlçedeki semt pazarları, marketler, zincir mağazalar ve hizmet sektörüne ait işletmelerde gerçekleştirilen kontrollerde, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat uygulamaları, hijyen, gramaj ve son kullanma tarihleri mercek altına alınıyor.

Zabıta ekipleri, pazar yerlerinde sebze, meyve, kasap ve temizlik ürünleri gibi kalemlerde etiket fiyatlarını, gramajları ve son kullanma tarihlerini inceliyor.

Etiket ve kasa fiyatları arasındaki tutarlılık, etiket güncellik tarihleri, fiyat değişim geçmişi ve ürün menşei bilgileri detaylıca kontrol ediliyor. Marketlerde ve zincir mağazalarda tüketiciyi yanıltıcı unsurlara izin verilmezken, tüm bulgular kayıt altına alınarak ilgili birimlere raporlanıyor. Bu denetimler, fiyat istikrarını ve tüketici haklarını korumayı hedefliyor.

HİZMET SEKTÖRÜ DE RADAR ALTINDA

Denetimler, sadece perakende ile sınırlı kalmıyor; lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi hizmet işletmelerinde de fiyat tarifelerinin görünürlüğü kontrol ediliyor. Amaç, vatandaşların fiyatları açıkça görerek bilinçli seçim yapabilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi. Şeffaf ve adil ticareti teşvik eden bu çalışmalar, yönetmeliklere uygunluğu sağlıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, zabıta ekiplerinin sahada yoğun bir mesaiyle çalıştığını vurguladı.

Fahiş fiyatların halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Kavuş, “Esnafımız müşterilerine en iyiyi sunmalı, vatandaşımız da hak ettiği fiyatlarla alışveriş yapmalı. Denetimlerle olumsuzluklara geçit vermiyoruz. Esnafı bilinçlendirme çalışmalarımızla, hem alıcıyı hem satıcıyı koruyan bir alışveriş kültürü oluşturuyoruz” diye konuştu.