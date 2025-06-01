Mardin’in Midyat ilçesinde, filmleri aratmayan bir hırsızlık planı emniyetin dikkati sayesinde sonuçsuz kaldı. Kendilerini satıcı ve dilenci gibi göstererek bir eve giren iki kadın, çok sayıda altın takı ve koleksiyon değeri taşıyan kâğıt paraları çaldı. Şüpheliler, altınlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.MARDİN (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Midyat Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Nusaybin yolu üzerinde gerçekleştirdiği rutin kontrolde, iki kadının tedirgin hareketleri dikkat çekti.

Yapılan kontrollerde; bilezikler, taş işlemeli kolyeler, bileklikler, yüzük ve küpe gibi çok sayıda ziynet eşyası ile birlikte farklı ülkelere ait koleksiyonluk kâğıt paralar ele geçirildi.

Detaylı inceleme ve alınan ifadeler doğrultusunda, şüphelilerin Bağlar Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesine satıcı ve yardım isteyen kadın kılığında girdikleri öğrenildi.

Maymuncuk yardımıyla evin kapısını açan şüpheliler evden 6 adet bilezik, 2 adet taş işlemeli kolye, 6 adet bileklik, 1 adet kelepçe tipi bileklik, “derya” ibareli 1 adet altın kolye, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet altın yüzük, 1 adet altın küpe ile farklı ülkelere ait çeşitli miktarlarda koleksiyonluk kâğıt para alarak kaçtı. Ancak kaçış uzun sürmedi.

Toplam 27 suç kaydı bulunan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yetkililer, vatandaşları evlerine yabancı şahısları almamaları ve benzeri durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları konusunda uyardı.