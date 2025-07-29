Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşlarla kesintisiz iletişim ve istişare kültürüyle örnek bir belediyecilik sergileyerek Meram’da güven köprüsü kurdu.KONYA (İGFA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, göreve geldiği 2019 yılından bu yana sürdürdüğü “ulaşılabilir başkan” yaklaşımıyla vatandaşların sevgisini kazanmaya devam ediyor.

Makamında binlerce hemşehrisini ağırlayan ve mahalle ziyaretleriyle birebir temas kuran Kavuş, istişare kültürünü Meram’da kurumsallaştırarak şeffaf ve katılımcı bir yönetim modeli oluşturdu.

“BU KAPI MİLLETİN KAPISI”

Başkan Kavuş’un “Meram’da en kolay iş başkanla görüşmektir” sözü, ilçenin her mahallesinde yaşayan vatandaşlar tarafından deneyimlenen bir gerçek haline geldi.

Randevusuz bile makamında görüşme imkânı sunan Kavuş, “Bugüne kadar görüşmek isteyip de görüşemeyen kimse olmadı. Milletin kapısından kimse boş dönmedi. Vatandaşın derdi bizim derdimizdir. Onları dinlemeden, fikir almadan adım atmadık, atmayacağız” dedi.

Başkan Kavuş, 6 yılı aşkın süredir Meram’ın tüm mahallelerini defalarca ziyaret ederek vatandaşlarla samimi diyaloglar kurdu.

Sorunları yerinde tespit ederek hızlı çözümler üreten Başkan, vatandaşların taleplerini doğrudan dinleyerek hizmet kalitesini artırdı. “Vatandaşlarla kesintisiz iletişim sözümüzü tuttuk. Bu anlayıştan asla sapmadık, sapmayacağız” diye konuştu.