Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü mutfak kültürünü yaşatmak ve geleneksel tarifleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 'Geçmişten Gelen Lezzetler, Geleceğe Kalan Tarifler' temasıyla geleneksel lezzetler atölye serisini başlattı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin geleneksel mutfak kültürünü gelecek kuşaklara taşımak amacıyla yeni bir atölye serisini hayata geçirdi.

'Geçmişten Gelen Lezzetler, Geleceğe Kalan Tarifler' temasıyla düzenlenen serinin ilk etkinliği, Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi yanında bulunan Fatih Profesyonel Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirildi.

Tarhana Yapımı Atölyesi'nde katılımcılar, Denizli mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tarhananın hazırlanışını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Geleneksel üretim yöntemlerinin paylaşıldığı atölyede, yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiler yeniden gün yüzüne çıkarıldı.





TARHANA YAPIMI UYGULAMALI OLARAK ÖĞRETİLDİ



Atölyede tarhananın hazırlanış süreci, kullanılan malzemelerden yoğurma ve mayalama aşamasına, kurutma ve ufalama işlemlerine kadar tüm ayrıntılarıyla ele alındı.

Katılımcılara; buğday unu, yoğurt, domates, biber, nohut unu ve tuzun uygun ölçülerde bir araya getirilmesi, tarhana hamurunun yoğrulması ve mayalanması konusunda uygulamalı bilgiler verildi.

Mayalanan hamurun hijyenik koşullarda uygun şekilde kurutulması ve ardından el veya elek yardımıyla ufalanarak saklamaya hazır hale getirilmesi de uygulamalı olarak gösterildi.

Atölye, katılımcılara geleneksel bir tarifin inceliklerini öğrenmenin yanı sıra bilgi ve deneyim paylaşma imkanı da sundu.



GELENEKSEL LEZZETLER ATÖLYELERDE YAŞATILMAYA DEVAM EDECEK



Tarhana ile başlayan atölye serisi, önümüzdeki dönemde farklı geleneksel ürün ve tariflerle devam edecek. Program kapsamında yoğurt mayalama, kefir, peynir, tükenmez, sübye, turşu, şerbet ve ekmek yapımı gibi geleneksel üretimlere yönelik atölyeler düzenlenecek.

Bunun yanı sıra Denizli mutfağına özgü farklı lezzetler de katılımcılarla buluşturulacak. Serinin bir sonraki etkinliği ise Erişte Yapımı Atölyesi olacak.