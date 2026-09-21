Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti parkurunda başladı ve 100 kişilik kalabalık doğasever grubu, mevsimi eşsiz renk tonlarının arasında karşıladı.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri'nin ilk programı, 20 Eylül Pazar günü Adapazarı Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti parkurunda 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Profesyonel eğitmenler eşliğinde parkuru tamamlayan doğaseverler, şehrin doğal güzelliklerini yakından keşfetme fırsatı bulurken sonbaharın eşsiz tonlarını, güzelliklerini Sakarya'nın cennet tabiatında karşıladılar.
Katılımcılar yürüyüş boyunca spor eşliğinde sonbaharın doğaya kattığı eşsiz manzaraların tadını çıkardı.
Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti ile başlayan Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, kasım ayı sonuna kadar Sakarya'nın farklı noktalarında devam edecek. Her yürüyüşte 100 doğaseverin yer alacak.