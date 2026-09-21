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Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti ile başlayan Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, kasım ayı sonuna kadar Sakarya'nın farklı noktalarında devam edecek. Her yürüyüşte 100 doğaseverin yer alacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri'nin ilk programı, 20 Eylül Pazar günü Adapazarı Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti parkurunda 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti parkurunda başladı ve 100 kişilik kalabalık doğasever grubu, mevsimi eşsiz renk tonlarının arasında karşıladı.

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