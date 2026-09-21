Çayın anavatanı Rize - Çayeli, sıradışı bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'daki Akeramos Sanat Merkezi, kuruluşunun 10. yılında, 'Bu Çaydanlıklar Çıldırmış Olmalı' başlıklı sergisiyle, çayın anavatanında, gündelik bir nesnenin sanat aracılığıyla nasıl yeni anlamlar kazanabileceğini ortaya koyacak. Serginin ilk etabı geçtiğimiz aylarda, Seramik Sır iş birliğiyle Bilecik- Pazaryeri'ndeki fabrikada gerçekleşmişti. İkinci etabı ise, 26 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Çayeli Belediyesi iş birliğiyle Rize'de gerçekleştirilecek.





Akeramos'un kuruluşunun 10. yılı kapsamında hazırlanan 'Bu Çaydanlıklar Çıldırmış Olmalı!' Sergisi, gündelik yaşamın en tanıdık nesnelerinden birini sanatın yaratıcı alanına taşıyan kolektif bir buluşma niteliği taşıyor. Sanatın ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayan eserlerin yer aldığı sergide, Akeramos bünyesinde eğitim gören öğrencilerin, sanat dostlarının ve seramik sanatına gönül veren sanatçıların eserleri çayın anavatanı 26 Eylül itibariyle, Rize - Çayeli'de sanatseverlerle buluşacak.



HAYAL GÜCÜNÜN SINIR TANIMADIĞI SERAMİK ÇAYDANLIKLAR!



Akeramos Sanat Merkezi'nin Sanat Direktörü Seramik Sanatçısı Aysun Çölbayır Diniz, çılgın sergi ile ilgili olarak; 'Bazı nesneler vardır; gündelik hayatın içinde o kadar sıradan görünür ki taşıdıkları hikayeleri çoğu zaman fark etmeyiz. Çaydanlık da onlardan biridir. Oysa kaynayan suyun ve yükselen buharın içinde, paylaşılan zamanların sessiz tanıkları saklıdır.

Bir çaydanlığın kaynaması çoğu zaman yalnızca çayın demleneceği değil aynı zamanda bir sohbetin başlayacağını da haber verir. Mutfaktan yükselen o buhar; bazen dostlukların, bazen anıların, bazen de paylaşılan sessizliklerin habercisidir. Bu yüzden çay, bu coğrafyada yalnızca bir içecek değil hayatın ritmine eşlik eden güçlü bir kültürel bağdır.

Çaydanlık formu, bu sergide alışılmış işlevinin ötesine geçerek sanatın ve hayal gücünün alanına taşınmaktadır. Pek çok seramik sanatçısının çaydanlıklardan esinlenerek oluşturduğu yaratıcı ve heykelsi formlar, gündelik bir nesnenin sanat aracılığıyla nasıl yeni anlamlar kazanabileceğini ortaya koymaktadır. Bu sergi, gündelik olan ile sanatsal olan arasındaki sınırları yeniden düşünmeye davet ediyor.' dedi ve ekledi: 'Akeramos, Bursa'da seramik sanatına gönül veren sanatçıları, öğrencileri ve sanat dostlarını bir araya getiren önemli bir üretim ve paylaşım alanıdır. Bu sergi hem bu birlikteliğin hem de yaratıcı üretimin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır.

Kültür gözetmeksizin, ulusal ve uluslararası pek çok seramik sanatçısı, çaydanlık formunun zengin detaylarından ve anlatım gücünden ilham alarak özgün ve yaratıcı heykelsi yorumlar ortaya koymuştur. Bu yönüyle çaydanlık, yalnızca bir kullanım objesi değil; farklı kültürlerin statik yaklaşımlarını buluşturan evrensel bir sanat formuna da dönüşmektedir. Akeramos'un 10. yılını kutlayacağımız bu sergiye destekleri ve iş birlikleri için Seramik Sır'a ve Rize - Çayeli Belediyesi'ne, bu görsel şölen için emek veren tüm sanatçılara ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.'

Sergide Eserleri Yer Alan Sanatçılar; Güngör Güner, Aysun Çölbayır Diniz, Ayşe Ergüner, Deniz Onur Erman, Ece Kanışkan, Elhan Ergin, Nihal Sarıoğlu, Oya Uzuner, Özgür Kaptan, Sibel Yılmaz Özgüney, Tülin Öztürk, Zuhal Bilginalp.

Sergi Katılımcıları; Arzu Şekercioğlu, Aslı Kaya, Ayfer Evren, Ayşe Elif Bektaş, Ayşe Özge, Ayşe Ünal, Ayşen Köse, Banu Durgunlu, Betül Gizdeş, Birsen Ünlütürk, Burçin T. Ertürk, Cansu Sarıbal, Demet Türkkan, Ebru T. Civan, Edanur Altay, Ela Şenol, Elif Erdursun, Elif Serttepe, Elif Türkkan, Ferahi Öztimur, Feyza Açıkgöz, Gamze Berber, Gamze Hüzmen, Gizem Demirci, Hilal Cihantimur, Hilal Maner, İdili Diniz, İncilay Coşkunsel, İpek Ekim, Mihrican Aytuğ, Mirey Akdülger, Mirna Biyediç, Nesrin Turşucular, Nihan Alpay, Nilay Şekercioğlu, Olga Alpay, Özgür Aksu, Peri Gençoğlu, Rüyam Küçüksüleymanoğlu, Saba Solaksubaşı, Semra Bırçak, Serap Yılmaz, Serpil Kaynaklı, Sevinç Özersan, Tülay T. Bingöl, Tülün Barut, Veli Ergin, Yeşim Ete, Yonca Semiz, Z. Hande Etel, Zeynep İbiş.