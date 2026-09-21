Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği 12. Geleneksel Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

MUĞLA (İGFA) - Menteşe'nin Göktepe Mahallesi'nde düzenlenen 12. Geleneksel Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği, yöre kültürünün yaşatılması, kuşaklar arası aktarımın güçlendirilmesi ve dayanışma kültürünün sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirildi. Şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

12. Geleneksel Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği'ne Muğla Vali Vekili Ali Edip Budan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Tahça, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.,

BÜYÜKŞEHİR'DEN ŞENLİĞE ÇOK YÖNLÜ DESTEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şenliğin gerçekleştirilmesine teknik, lojistik ve sanatsal destek sağladı. Programda Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Konservatuvar Halk Dansları Bölümü de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin sanatçı desteği kapsamında ise Selcan Kökcan Şahin sahne alarak şenlik katılımcılarıyla buluştu.